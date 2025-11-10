Svetli način
Podpora vladi najvišja v zadnjih dveh letih

Ljubljana, 10. 11. 2025 19.49 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
Kaja Kobetič
Ali je vlada Roberta Goloba s paketom sprememb na področju romske problematike ublažila začetno jezo ljudi? Po najnovejši raziskavi javnega mnenja, ki jo je za časopis Delo opravil inštitut Mediana, ima namreč vlada najvišjo podporo v zadnjih dveh letih. Zakaj v največji parlamentarni stranki Svobodi menijo, da je Šutarjev zakon točka preloma za levo sredinske stranke? In še: Kakšna so strankarska razmerja moči?

Nezadovoljstvo, predvsem na Dolenjskem, po novomeški tragediji, ki je z dvema odstopoma zatresla Golobovo vlado, slaba dva tedna kasneje ni odzvanjalo v merjenju političnega utripa.

Ravno obratno, podpora vladi je najvišja v zadnjih dveh letih, kaže analiza Inštituta Mediana za časopis Delo. Gre sicer za majhne razlike, pa vendar - ali gre to pripisati radikalnim ukrepom vlade, kot jih je označil premier sam?

"Mislim, da ni radikalno, je zdravorazumsko ukrepanje vlade. Je pa učinkovito, da," je prepričan poslanec Svobode Lenart Žavbi

"Kar drzna trditev. Mislim, da mora biti velik uspeh za javnomnenjsko agencijo, da vladi nameri višjo priljubljenost. Tisti, ki smo vsak dan na terenu, vemo, da je situacija ravno obratna," pa s čela Demokratov odgovarja Anže Logar

"Se premikajo stvari naprej na področju dolgotrajne oskrbe, tudi kar se tiče stanovanj in tako dalje. Tako da mogoče je to bolj odzven tega, kot pa teh ukrepov," pa meni Matej T. Vatovec iz koalicijske Levice. 

"Bolj levičarji zavozijo kako stvar, višje jih njihovi merilci dvignejo. Da ne bi obupali," je na družbenem omrežju X zapisal prvak opozicije Janez Janša, medtem ko analize pred kamero v SDS-u niso želeli komentirati. Gibanje Svoboda se je sicer največji opozicijski stranki nekoliko približala, podpora je Golobovim namreč narasla na 16 odstotkov.

Žavbi meni, da je ta zakon in to dogajanje zadnjih tednov prelomna točka za levo sredino, da začne spet nagovarjati ljudi izven mehurčka ozkih krogov Ljubljane. Zadnjih 30 let leva sredina ni ustrezno in dobro nagovarjala tematike varnosti, priznava.

Robert Golob v DZ
Robert Golob v DZ FOTO: Bobo

Občutno za vodilnima strankama pa so ostale - najmanj med vsemi parlamentarnimi so s 3,5 odstotka podpore zabeležili Logarjevi Demokrati. Ki so - tudi, ali pa morda prav zato - zagnali obsežno plakatno akcijo, kjer sporočajo, da izbira obstaja. Lahko se ustavimo v Golobovi ali Janševi ulici, volilce nagovarja Anže Logar, lahko pa, dodaja, izberete pot naprej  ... v Logarsko dolino.

A nekateri pravijo, da pot v Logarsko dolino ne pelje nikamor, da je nekakšna slepa ulica. "To pravi politična konkurenca," odgovarja Logar. "Volivci bodo imeli prvič res izbiro, da se bodo lahko odločili za tiste, ki so že pokazali, kakšno politiko predstavljajo, ali za tisto zmerno, dialoško politiko, ki jo predstavljamo Demokrati, pa tudi nekatere druge stranke," dodaja.

"Nova Slovenija je tu gotovo najresnejša alternativa," je prepričan Janez Cigler Kralj. "Jaz mislim, da povprečen volivec sploh ne ve, kaj Logar hoče povedati," pa meni Žavbi. 

Med politiki pa je največji padec priljubljenosti po raziskavi Mediane doletel ministra za delo Luko Mesca.

raziskava anketa mediana delo javno mnenje
KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Groucho Marx
10. 11. 2025 21.58
+1
Še do pred tremi tedni aroganca in posmehovanje golobnjaka, kar privede do tragične smrti, potem pa kesanje do tal in preobrat k 'radikalnim ukrepom'. Še isti večer pa odmevanje rafalov vsem nam v posmeh.
ODGOVORI
1 0
jank
10. 11. 2025 21.57
+0
Ljudje se zavedajo, da je ta vlada naredla ogromno potrebnih reform. Končno je večini jasno, kaj bo pomenila dolgotrajna oskrb. Pa še pokojninska jim je uspela. Velika večina pa si ne želimo pri nas neotrampizma v podobi alpskega Trumpa. Še bolj jasno se bo to pokazalo na volitvah.
ODGOVORI
1 1
Čmrlek
10. 11. 2025 21.57
+1
Hahaha, jo..ce kaj, so pa te ankete realne..
ODGOVORI
1 0
Animal
10. 11. 2025 21.57
+1
Pa koliko spet lažete! Upam, da vas nekoč nekaj sreča...
ODGOVORI
1 0
marker1
10. 11. 2025 21.55
+1
Spet plačana anketa.
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
10. 11. 2025 21.54
+3
Ta medij samo caka kako bo veter zapihal se najbolj smesno pa je da se zanasajo na Mediano ki ze od nastanka lazejo in zavajajo z anketami. Kot da nebi videli kaj so delal cel mandat jih se vedno podpirajo in se imajo za neodvisne..... enkrat v prihodnosti vam bo se zal da ste jih podpirali se bolj pa bo zal vasim otrokom da so imel take starse ki sop se prodal nacifasistom in podpornikom terorizma ki so izdal svojo drzavo.
ODGOVORI
3 0
Misika1967
10. 11. 2025 21.54
-2
Zagotovo se en mandat,sds pa v jok.
ODGOVORI
2 4
Animal
10. 11. 2025 21.58
Ja pa ja, Potem pa svizec zavije čokolado...
ODGOVORI
0 0
Acotova božičnica
10. 11. 2025 21.51
+1
Hvala vsem.
ODGOVORI
2 1
jurist
10. 11. 2025 21.50
+6
Kr neki. Ta vlada je ena najslabših v zgodovini. Če ne najslabša. In tega nobena anketa ne more popravit!
ODGOVORI
10 4
Magic-G-spot
10. 11. 2025 21.46
+3
Kaj pa spet lepite minuse propalice brezobrazne. A kaj ni res mogoce ? Nimate odgovora na nic samo potuhnjeno lahko lepite pa ste tiho.
ODGOVORI
6 3
fljfo
10. 11. 2025 21.44
+4
No, skoraj zagotovo levičarji v naslednjem mandatu ostajajo zunaj parlamenta...
ODGOVORI
10 6
RIP2018
10. 11. 2025 21.43
+4
Raziskava (!) javnega mnenja naključno (!) izbranih nekaj sto osebkov. Oridobljeni rezultati raziskave so vedno izredno uspešni. Najbolj seveda za inštitut (!), ki je pripravil, opravil, … raziskavo, beri telefonsko anketo.
ODGOVORI
6 2
Justice4all
10. 11. 2025 21.43
+2
bučke
ODGOVORI
5 3
a res1
10. 11. 2025 21.42
+5
Kje pa delate te ankete? Stacionarnih telefonov skoraj da ni več, kdo se vam pa oglaša na mobitel je pa malo adijo. No, saj se vam ne.
ODGOVORI
6 1
Uroš
10. 11. 2025 21.41
+4
Poceni ste Slovenci, poceni.
ODGOVORI
6 2
kr en 123
10. 11. 2025 21.40
+2
To... ta vlada je pravi balzam... hehe
ODGOVORI
4 2
Magic-G-spot
10. 11. 2025 21.38
-2
Pa kdo normalen se podpira to nacifasisticno vlado ki financira vojnoi v ukrajini in je pred parlament ozbesila zastavo s katero so mahal teroristi ko so pobijal v izraelu mlade stare otroke zenske zcelotne druzine... in celo take ki so plesali za mir. Miljone so posiljal dol da so krmili Hamas kateri so kradli pomoc Palestincem in jih namerno stradal za sirjenje propagande. Pa posiljanje orozja v Ukrajino katera spol;oh ni v Natu in EU.... nam pa cene in davke gor. Kdo to podpira nima vseh kolesckov pa se tiste ki jih ima niso na mestu. Sramota in zalostno kaj nam vlada. Samo jih volite potem pa se pripravite za fronto v najboljsem primeru pa si nabavte bele zastavice. To kar zdaj vlada so levi liberali ki so vsepovsod po svetu izdal svoj narod drzavo in ljudi pahnili v revscino kroiminal tragedije..... Ce ne verjamete kaj so naredil iz EU imate na YT vse pa poiscite. To so totalno nesposobni luzerji nimajo ne znanja niti hrbtenice da bi ovce vozili na paso ne pa vladali v drzavi kot se spodobi. Poglejte samo kako delajo selekcije med ljudmi. Enkrat bi red nad romi danes pa spet cel dan zagovarjanje romov. Iz mi nute minuto spreminjajo svoje vblodnje odvisno kdo ima govor in kaksna je temperatura v Parlamentu. Niso sposobni racionalno vodit drzavo ker se jim gre samo za glasove pa da lepo izpadejo in jim ni mar za ljudi. Blodijoi o diskriminaciji in sovraznosti a sami to pocnejo najbolj. Bozicnica za izberane vinjete za izbrane visanje prihodkov takim ki ze zdaj imajo najvec. Lahko bi cel dan nasteval kaj pocnejo. Mars.
ODGOVORI
8 10
Magic-G-spot
10. 11. 2025 21.47
+1
5 levih luzerjev je ze stisnilo minus.
ODGOVORI
6 5
izRODEk
10. 11. 2025 21.51
+2
Golobovo vlado imajo radi oportunisti, ki jim je vseeno, če jim vlada četudi sam Satan: da le oni imajo. Četudi vedoč, da nekdo drugi zaradi tega trpi. Druga polovica je pa tistih, ki ne marajo Janše. Tu vidim priložnost, da se del teh ljudi začne zbirati v dveh ali treh manjših strankah, ki bi uspele priti v parlament. Tako bo še vedno skupek ljudi, ki bo delal vse na tem, da se rešimo Janše, hkrati pa ne pristajamo na to, da bi podpirali te, ki nas peljejo v vojne, v zatiskanje pasov v interesu zagotavljanja denarja za kapitalske elite po svetu. Ljudje zmotno mislijo, da je liberalna demokracija nasprotje Janši. V resnici rabimo tretjo možnost, ki je proti obema. Ta tretja možnost je pa tako razdrobljena in se ne zmore poenotiti, saj vsak razmišlja s svojo glavo in ne pristaja četudi na obrobne, manj pomembne stvari, ideološke predpostavke in podobno. In to velika dva vesta dobro. Zato tudi marginalizirata in zatirata kakršen koli poskus, da bi se ta, za enkrat še manjšina, vzdignila iz marginale. Sam bom na naslednjih volitvah volil opcijo, za katero menim, ima možnosti (bom pretehtal, četudi dva dni pred volitvami) za vstop v DZ. In hkrati budno pazil, da ne bi volil koga, ki bi po volitvah šel v španovijo vsaj z Janšo, če že ne z obema. Pač, tako je. Zaradi Janše se je celotna slo-politika treh desetletjij spremenila v talca: voli nekaj, da ne bo Janša. In smo dobili toliko enih neumnosti, da smo posledično pristali tukaj, kjer smo. Se strinjam. Golobova vlada je tipična neoliberalna vlada. Ni pa to še nacifašizem. Ta je v lasti Janše. In, ker sem borec proti nacifašizmu, se borim proti Janši. S tem pa še ne podpiram Goloba. Le preudarno pazim, da s svojim pametovanjem Janši ne bi omogočil ponovnega vzpona na oblast. Izbiram manjše zlo.
ODGOVORI
4 2
Slash
10. 11. 2025 21.33
+0
Bravo Golob ! Le tako naprej !
ODGOVORI
10 10
Groucho Marx
10. 11. 2025 21.59
Reče se Bravo marljivi desni podjetniki.
ODGOVORI
0 0
proofreader
10. 11. 2025 21.31
+5
Kmalu bodo volitve in se znebimo te nesposobne vlade, ki nam niža plače in dviguje davke.
ODGOVORI
12 7
2fast4
10. 11. 2025 21.30
+6
Bravo pign.... Upam, da čim prej odletiš...
ODGOVORI
9 3
