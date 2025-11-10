Podpora vladi najvišja v zadnjih dveh letih

Nezadovoljstvo, predvsem na Dolenjskem, po novomeški tragediji, ki je z dvema odstopoma zatresla Golobovo vlado, slaba dva tedna kasneje ni odzvanjalo v merjenju političnega utripa.

Ravno obratno, podpora vladi je najvišja v zadnjih dveh letih, kaže analiza Inštituta Mediana za časopis Delo. Gre sicer za majhne razlike, pa vendar - ali gre to pripisati radikalnim ukrepom vlade, kot jih je označil premier sam?

"Mislim, da ni radikalno, je zdravorazumsko ukrepanje vlade. Je pa učinkovito, da," je prepričan poslanec Svobode Lenart Žavbi.

"Kar drzna trditev. Mislim, da mora biti velik uspeh za javnomnenjsko agencijo, da vladi nameri višjo priljubljenost. Tisti, ki smo vsak dan na terenu, vemo, da je situacija ravno obratna," pa s čela Demokratov odgovarja Anže Logar.

"Se premikajo stvari naprej na področju dolgotrajne oskrbe, tudi kar se tiče stanovanj in tako dalje. Tako da mogoče je to bolj odzven tega, kot pa teh ukrepov," pa meni Matej T. Vatovec iz koalicijske Levice.

"Bolj levičarji zavozijo kako stvar, višje jih njihovi merilci dvignejo. Da ne bi obupali," je na družbenem omrežju X zapisal prvak opozicije Janez Janša, medtem ko analize pred kamero v SDS-u niso želeli komentirati. Gibanje Svoboda se je sicer največji opozicijski stranki nekoliko približala, podpora je Golobovim namreč narasla na 16 odstotkov.

Žavbi meni, da je ta zakon in to dogajanje zadnjih tednov prelomna točka za levo sredino, da začne spet nagovarjati ljudi izven mehurčka ozkih krogov Ljubljane. Zadnjih 30 let leva sredina ni ustrezno in dobro nagovarjala tematike varnosti, priznava.