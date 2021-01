Vozil brez veljavne vozniške, med obravnavo policista ugriznil v roko

Policista PP Brežice sta v sredo nekaj po 12. uri na cesti med Dobovo in Brežicami ustavljala voznika osebnega avtomobila, ki se na svetlobne in zvočne signale ni odzival. Kršitelj je z vožnjo nadaljeval in poskušal zapeljati na dvorišče stanovanjske hiše, kar sta mu policista preprečila. Med postopkom obravnave voznika je iz hiše pritekel kršiteljev sin in napadel policista. Prav tako ju je napadel tudi 46-letnik kršitelj in policista ugriznil v roko.

Policista sta nato zoper oba nasilneža uporabila prisilna sredstva in ju obvladala. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da je 46-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil znamke Volkswagen passat tudi zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zoper oba nasilneža bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi.