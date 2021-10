Vozil za medvedom, ga zbil in posnetek objavil na družbenem omrežju

Posnetek, s katerim se je očitno želel pohvaliti voznik, ki je v Kočevju vozil za medvedom in ga nato zbil, je sprožil ogorčenje uporabnikov družbenih omrežjih. Kot je mogoče videti na posnetku, je voznik nekaj časa medveda zasledoval, nato pa pospešil in trčil vanj. O dogodku so bili obveščeni policisti in drugi pristojni organi.

Na PU Ljubljana so nam potrdili, da preiskujejo dogodek, ki se je ponoči zgodil na območju Kočevja. Posnetek je na družbenem omrežju objavil kar sam voznik. "Policisti zoper znano osebo nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja s poglavja zoper okolje, prostor in naravne dobrine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. O dogodku so bili obveščeni tudi drugi pristojni organi," so zapisali v odgovoru.