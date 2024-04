Vozila na Lent le še z dovolilnicami

Med drugim so uvedli dvosmerni promet med Vodnim stolpom in Ribiško ulico, enosmerni promet med Ribiško ulico in Studenško brvjo ter varovano območje skupnega prometnega prostora v obeh smereh med Ribiško ulico in Vodnim stolpom s potopnim valjem pri Vodnem in Sodnem stolpu, kjer bo mogoče na območje vstopiti le z dovolilnicami.

Mestna občina zato že aktivno informira stanovalce, lastnike garaž in gostinskih lokalov, da si uredijo dovolilnice. Do teh so upravičena podjetja, ki izvajajo dostavo blaga do strank, servisne in kurirske dejavnosti, vzdrževanje objektov na tem območju, seveda pa tudi stanovalci, ki so lastniki ali najemniki stanovanj na Lentu oziroma lastniki ali najemniki garaž in poslovnih prostorov.

Prvi si lahko pridobijo letno dovoljenje za vstop z vozilom v dostavnem času, torej med 5. in 10. uro, medtem ko bodo lastniki oziroma najemniki garaž oziroma stanovalci imeli dovoljenja za 24-urni vstop v varovano območje, so pojasnili na mestni občini.

Za pridobitev dovoljenja in dovolilnice za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora je treba izpolniti ustrezno vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani mestne občine. K njej je treba dodati kopijo prometnega dovoljenja vozila, dokazila o poslovnem sodelovanju s stranko v varovanem območju, dokazila o lastništvu ali najemu stanovanja oziroma poslovnega prostora, dokazila o možnosti parkiranja na dvorišču ali dokazilo o lastništvu oziroma najemu parkirnega prostora v garažni hiši.

Najemniki parkirnih prostorov na parkirišču Žički dvor pa se morajo obrniti na upravnika parkirišča, kjer bodo prejeli dovolilnico za 24-urni vstop do parkirnega mesta, so sklenili.