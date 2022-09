Okvarjen ventilator okrnil promet skozi Karavanke

Kot smo poročali včeraj, so zaradi okvare ventilatorjev okoli 13. ure zaprli predor Karavanke. Okoli 18. ure so nato težavo uspeli delno odpraviti, zato so promet tudi delno sprostili. A skozi predor še vedno ne smejo vozila nad 3,5 tone. Slednje o težavah in obvozih Dars obvešča prek spremenljive prometne signalizacije na vpadnicah pred Ljubljano, prav tako pa tudi Prometno-informacijski center za državne ceste prek svojih ustaljenih načinov voznikom posreduje potrebne informacije. Z vidika obveščanja in vodenja prometa pa po navedbah Darsa sodelujejo tudi z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah, saj je obvoz za vozila nad 3,5 tone prek Šentilja in Italije.