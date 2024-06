Vozila obstala pod vročim soncem: zastoji proti Primorski in tudi na Hrvaškem

Zastoji nastajajo tudi na nekaterih drugih avtocestah in cestah po državi. Na štajerski avtocesti je zaradi del nastal zastoj med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico proti Mariboru, zamuda znaša 30 minut. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Tepanje–Slovenska Bistrica, svetuje Prometno-informacijski center za državne ceste.

Zastoj je tudi na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tam se pot podaljša za 20 do 25 minut.

Gneča je še na cestah Dragonja–Šmarje–Koper v obe smeri, Izola–Lucija v obe smeri, Ljubljana–Brezovica, Dobrova–Brezovica in Lesce–Bled.

Na številnih hrvaških cestah povečan promet in zastoji

Na številnih hrvaških cestah po podatkih hrvaškega avtokluba (HAK) beležijo povečan promet tako v smeri proti morju kot proti notranjosti države in mejnim prehodom s Slovenijo. Najdaljša je devetkilometrska kolona na avtocesti A3 pri razcepu Lučko v smeri proti morju, poročajo hrvaški mediji.

Promet je posebej zgoščen na avtocesti A1, ki povezuje Zagreb in Dalmacijo, avtocesti A2 med Zagrebom in mejnim prehodom Gruškovje, avtocesti A6 med Reko in Zagrebom, A7 med mejnim prehodom Jelšane in Reko ter na zagrebški obvoznici. Na vstopu v Hrvaško so kolone na mejnem prehodu Gruškovje.

Na avtocesti A1 je povečan promet pred cestninsko postajo Lučko v obe smeri – v smeri proti Zagrebu je kolona dolga okoli tri kilometre. Na avtocesti A2 je pred cestninsko postajo Trakošćan kolona dolga okoli 1,5 kilometra in se nadaljuje v Slovenijo.

Vožnja je upočasnjena tudi na nekaterih delih t. i. istrskega ipsilona, zlasti v smeri proti mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje, kjer je kolona dolga okoli tri kilometre, ter pred predorom Učka v smeri Reke. Vožnja je upočasnjena še na krškem mostu v smeri otoka.