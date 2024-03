Vozila s poslanstvom skupine Emil Frey dosegla svoj namen

Uničujoče poplave, ki so Slovenijo prizadele v lanskem letu, vodstva in zaposlenih v skupini Emil Frey niso pustile ravnodušnih. Odzvali so se na različne načine, od zbiranja sredstev do pomoči pri čiščenju poplavljenih objektov in okolice. Poleg pomoči, ki so jo prizadetim izkazali kot družbeno odgovorni posamezniki, so podjetja skupine Emil Frey petim najbolj prizadetim občinam Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem donirala pet vozil znamk Citroën, Fiat, Mitsubishi Motors, Mercedes-Benz in Peugeot, z vključenimi petimi leti brezplačnega rednega servisiranja. Občini Ljubno pa so v 6-mesečno uporabo predali težko tovorno vozilo Mercedes-Benz Arocs s kiper nadgradnjo podjetja TTN.

Po nekajmesečni uporabi vozil smo na terenu preverili, kako so jim predana vozila – Vozila s poslanstvom – v pomoč pri vzpostavljanju življenja v stare tirnice, s številni koristnimi kilometri in dobrodelnimi potmi.

V vseh občinah so ponovno izpostavili hvaležnost za podarjena vozila, ki jih večinoma uporabljajo za prevoze, zlasti starejših in gibalno oviranih občanov, do zdravstvenih ustanov, za prevoz otrok v Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, za prevoze paketov Rdečega križa in Karitasa do pomoči potrebnih, za prevoze članov civilne zaščite in gasilcev, ki skrbijo za saniranje posledic poplav ter dostavo gradbenega materiala za popravilo poškodovanih objektov. Še posebej so hvaležni, da lahko svojim občanom omogočajo prevoze do zdravstvenih ustanov tudi izven svojih občin, celo večkrat na dan, z novimi, varnimi in udobnimi avtomobili. V terminih, ko vozila niso zasedena, pa so na voljo tudi občanom, ki nimajo lastnih prevoznih sredstev.

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey Slovenija, je ob številnih pozitivnih odzivih dodal: "Izjemno sem vesel, da naša vozila služijo svojemu namenu. Slogan Vozila s poslanstvom smo izbrali z razlogom, da vsem prizadetim omogočijo čimprejšnjo povrnitev normalnega stanja. Odzivi, ki jih prejemamo od predstavnikov občin so dokaz, da je bila odločitev za pomoč nujna in dobrodošla. Ponosen sem, da se v skupini Emil Frey zavedamo pomena biti družbeno odgovoren in vedno skušamo pomagati kot posamezniki, podjetja in kot skupina."





