Vozili vzvratno, eden obračal: izsledili šest kršiteljev

Na Obrežju so policisti vseh šest kršiteljev izsledili in jim izrekli globo. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da je na vozišču avtoceste in hitre ceste prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. Voznika se za prekršek kaznuje z globo 300 evrov.

"Zgroženi smo nad vozniki, ki so na dolenjski avtocesti ob popolni zapori obračali vozila in vozili v nasprotno smer po reševalnem pasu," so včeraj zapisali v Zavodu reševalni pas in objavili fotografijo voznika."To so, milo rečeno, neumna dejanja, ki ogrožajo življenja. Marsikdo bi moral biti ob vozniško dovoljenje in čas je, da se ob zastojih poveča nadzor policije, predno pride do tragedije," so še zapisali.