Pazite na otroke: vozilo se lahko na soncu segreje nad 50 stopinj

Otroci v vozilu sedijo v otroškem sedežu, ne znajo se odpeti, ne sleči, ne morejo se premikati, zato je nekaj minut v vročem avtu lahko že usodnih zanje. "Otroci se v bistvu segrevajo od trikrat do petkrat hitreje kot odrasli, tudi znojenja nimajo še v celoti razvitega, njihov sistem ni še v celoti vzpostavljen tako kot pri odraslih, zato tudi kasneje začutijo, da jim je vroče, in smo mi odgovorni za njih," svari dr. Urška Blaznik z NIJZ.

V Sloveniji k sreči nimamo tako črne statistike kot Američani, ki so od leta 1998 zabeležili že 883 smrti otrok v pregretih vozilih. Se je pa zgodilo že, da je kdo pozabil otroka v avtomobilu, a so k sreči mimoidoči pravočasno ukrepali. "Naš slogan je, da ne obsojajmo, ampak preprečujmo. To pomeni, da pogledamo, če slučajno vidimo v bližini otroka starše. Sicer pa pokličemo 112, ker lahko gre za minute. Otrok je v zaprtem avtu lahko na zelo visoki temperaturi, kjer v bistvu vsaka minuta šteje," še dodajajo na NIJZ.