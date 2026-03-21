Elastična zver, Lovec na oblake in Printer – imena treh zmagovalnih ekip na že 23. državnem tekmovanju elasto-mobilov, ki je potekalo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Osnovnošolci so morali samostojno zasnovati, oblikovati in izdelati vozilo, pri katerem so edini vir energije elastike. In kako daleč se je odpeljalo najboljše vozilo?