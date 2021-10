Vozišče na severni obvoznici se je zaradi vode ponekod dvignilo za kar 12 centimetrov

Močno deževje je v sredo zvečer na severni ljubljanski obvoznici, na odseku med Dunajsko in Celovško cesto, povzročilo poplavljanje, posledično pa je v vodi obtičalo več osebnih vozil. Posledica velikih količin padavinske vode, ki jih sistemi kanalizacije niso mogli odvajati, so bili nanosi naplavljenega materiala in dvig voziščne konstrukcije voznega in pospeševalnega pasu. Ker vožnja po teh dveh pasovih ni več varna, ju je Družba za avtoceste (Dars) začasno zaprla.

Kot so sporočili z Darsa, si je poškodbo v četrtek ogledala komisija za izvedbo izrednih pregledov, ki so potrebni v takih primerih. Poleg ugotovljenih manjših poškodb na brežinah so najbolj problematične deformacije vozišča na voznem pasu in pasu za prepletanje vozil, ki dosegajo po oceni tudi 12 centimetrov.

Zaradi varnosti so promet mimo priključka Celovška cesta omejili na en pas – zaprt je vozni pas pri priključku Celovška cesta proti razcepu Zadobrova (Štajerski). Promet je urejen samo po prehitevalnem pasu, za tovorna vozila pa je v smeri z Gorenjske in Primorske proti Štajerski preusmerjen na južno in vzhodno ljubljansko obvoznico. Uvoz s Celovške ceste in izvoz na Litostrojsko cesto kljub delni zapori cestišča ostajata odprta za promet. V času konic zato nastajajo daljši zastoji.

Delavci so danes ponoči v celoti odstranili poškodovano plast in zjutraj pričeli z asfaltiranjem. Napovedujejo, da bodo do nedelje sprostili promet po obeh pasovih.