'Vozite previdno, še posebej na cestah, ki vodijo skozi gozdove'

Vetrovno vreme, ki je ponoči in zjutraj že povzročilo kar nekaj nevšečnosti, se bo še nadaljevalo. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi močne burje in severnega vetra za večji del države izdala oranžno opozorilo . Do torka zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih dosegali hitrost okoli 120 kilometrov na uro, v severni in vzhodni Sloveniji pa bodo sunki severnega vetra ponekod presegali hitrost 70 kilometrov na uro, opozarjajo.

Zaradi vetra so kar nekaj dela že imeli gasilci, ki so morali odstraniti drevesa, ki so zaradi močnega vetra padla na cesto. Sinoči so drevesa s ceste umikali ljubljanski gasilci ter gasilci PGD Notranje Gorice - Plešivica. Slednji so posredovali zaradi drevesa, ki je padlo na daljnovod. Drevo so razžagali in odstranili, električni vodi pa na srečo niso bili poškodovani.

Zaradi močnega vetra so nekaj prijav o podrtem drevju čez cesto prejeli tudi na Gorenjskem. Predstavnik PU Kranj Bojan Kos je spročil, da so težave imeli na območju Škofje Loke, Cerklj na Gorenjskem, v Bohinjski Beli, na Javorniškem rovtu, pa tudi na območju Kokre proti Jezerskim, kjer je podrto drevo padlo na cesto. Ker so podrta drevesa vplivala na prevoznost cest, policisti voznike še dodatno opozarjajo, naj pazijo na območjih, kjer ceste vodijo skozi gozdove in kjer je možnost padajočega kamenja. "Vozite previdno," poudarjajo.

Veter pa težave povzroča tudi na Hrvaškem, kjer je zagrebška policija prebivalce celo posvarila, naj ne zapuščajo svojih domov.