'Vozne lastnosti naj imajo prednost pred obrabo'

Pnevmatike, ki sicer nimajo oznake C (cargo – tovor), so primerne tudi za vse bolj priljubljene cestne terence in križance srednjega razreda, testni avtomobil pa je bil cestni terenec ford kuga.

Rezultati letošnjega testa letnih pnevmatik so precej bolj spodbudni kot lani, pravijo na Avto-moto zvezi Slovenija (AMZS), ki skupaj z drugimi evropskimi avtomobilskimi klubi izvaja omenjene teste. Letos so tako testirali pnevmatike dimenzije 235/55 R 17, ki jih lahko uporabljajo tako dostavniki kot cestni terenci, in pnevmatike dimenzije 225/40 R 18, ki so namenjene športnim avtomobilom.

Preizkušene pnevmatike pa so se dobro odrezale tudi pri obrabi, ki vpliva na število kilometrov, ki jih lahko prevozimo z enim kompletom. Z zmagovalko tokratnega testa, michelinovo pnevmatiko, lahko namreč prevozimo 46.700 kilometrov. Čeprav imajo 'tovorne' pnevmatike podobne velikosti manjšo obrabo in lahko prevozimo z njimi še enkrat toliko kilometrov, pa na AMZS pravijo: "Če si na cesti želite varnosti, zamenjajte pnevmatike z oznako C na svojih dostavnikih, kombijih ali avtodomih z 'avtomobilskimi' pnevmatikami."

Najbolj razveseljivo je dejstvo, da so se letos pnevmatike odrezale precej bolje na mokri cesti kot lani. Pri zaviranju na mokrem so pnevmatike v povprečju dosegle celo nekaj boljši rezultat kot referenčna pnevmatika. Za primer poglejmo primerjavo zavornih razdalj na mokri podlagi med najboljšo in najslabšo pnevmatiko na letošnjem testu: najboljša kumhova pnevmatika je za zaviranje na mokrem asfaltu od hitrosti 80 km/h do 20 km/h potrebovala 35,8 metra, najslabša maxxis pnevmatika pa 41 metrov. Razlika ni nezanemarljiva, a tudi najslabša pnevmatika na letošnjem testu se je odrezala bolje od lanskih, med katerimi je imela najslabša lanska pnevmatika zavorno razdaljo več kot 50 metrov.

Od enajstih pnevmatik s tremi zvezdicami jih je pet le za las zgrešilo višjo skupno oceno. Pnevmatike semperit, esa-tecar, kleber, yokohama in continental so se zelo dobro odrezale na suhi cesti, na mokrem pa so pokazale manjše slabosti. Pnevmatike semperit, esa-tecar in kleber so imele na mokrem največ težav z zaviranjem in vodljivostjo, Continentalova in Yokohamina pnevmatika pa sta se slabše odrezali pri prečnem splavanju. Pnevmatiki hankook in kumho pa sta več slabosti pokazali na suhi cesti, še zlasti pri stabilnosti v vožnji.

Najslabše se je na testu odrezala pnevmatika laufenn, ki je najbolj razočarala s slabo vodljivostjo na mokrem, saj ponuja malo oprijema in je premalo natančna pri menjavi smeri, hkrati pa ima najdaljšo zavorno pot na mokrem. Laufenn je sicer Kumhova znamka pnevmatik, ki so zasnovane in izdelane za prodajo na evropskem trgu, a se je na primer Kumhova pnevmatika odrezala precej bolje.

Test pnevmatik dimenzije 225/40 R 18

Športne 18-palčne pnevmatike so na AMZS preizkusili na volkswagnovem golfu GTI. Pnevmatike v tej dimenziji imajo oznako UHP, kar lahko prevedemo v ultra zmogljive pnevmatike, pri katerih vozniki praviloma pričakujejo več športnosti, boljšo odzivnost in dober oprijem.