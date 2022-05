Vozni park LPP bogatejši za 10 novih avtobusov

Avtobusi znamke MAN Lions City Hybrid so nizkopodni in dostopni tudi osebam z oviranostmi. "So tišji, udobnejši in z imitacijo lesa pričarajo prijetno vzdušje. Avtobusi so opremljeni z asistenčnim sistemom, ki pri desnem zavijanju opozarjajo voznika na možnost trka s pešcem ali kolesarjem, kar zvišuje varnost za vse udeležence v prometu," so zapisal v sporočilu za javnost.