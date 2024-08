Kmalu za tem so na kraj nesreče prispeli policisti in gasilci, ki so s s posebnim dvigalom potegnili avto iz morja, so poročanje Primorskih novic potrdili na Policiji. Ob udeležena v nesreči je pregledala zdravnica.

Po ugotovitvah Policije je bilo vozilo v prestavi, ko je voznica pritisnila na plin, pa je poskočilo in zapeljalo v morje.