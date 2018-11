Voznica z avtomobilom zletela s ceste in 30 ur čakala na reševalce

V Logu pri Brezovici so drevesa ustavila avtomobil, ki je zletel s ceste in zgrmel po pobočju. Voznica je nesrečo preživela, ko je izstopila iz avtomobila, pa ji je spodrsnilo, tako da je padla še deset metrov globlje v sotesko. Zaradi poškodb in vejevja se skorajda ni mogla premikati, slišal ali videl pa je ni nihče. V soteski je bila dolgih 30 ur, preden je njen avto po naključju videla znanka in poklicala reševalce.