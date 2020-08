Voznik Arrive okužen v službi. Naj bi bil na pogrebu v BiH, a mu karantena ni bila odrejena

Ker se je v službi slabo počutil, je voznik Arrivinega avtobusa odšel na testiranje. Test je bil pozitiven. NIJZ je poleg voznika v preventivno samoizolacijo poslal še enega voznika, medtem ko za ostale kontakte, ki so jih določili, NIJZ ni odredil nobenih ukrepov, tudi samoizolacije ne, so sporočili iz Arrive. Kar bode v oči, je to, da naj bi bil voznik nekaj dni pred tem v BiH, a mu ob povratku v Slovenijo ni bila odrejena karantena, prav tako se sam ni preventivno izoliral.

Pred tednom dni je bil voznik podjetja Arriva v poslovni enoti Koper napoten na testiranje, ker se je slabo počutil. Test je bil pozitiven, voznik pa je ostal doma. Okužbo so nam potrdili v skupini Arriva Slovenije, kjer so po potrditvi ravnali skladno s smernicami in epidemiološkimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter sprejetimi internimi pravili, kako ravnati v primeru okužbe.

Vsi zaposleni so pozvani k samozaščitnemu in odgovornemu ravnanju. —Skupina Arriva Slovenije

"Nemudoma smo stopili v stik z NIJZ in jim pomagali določiti kontakte voznika. NIJZ je poleg omenjenega voznika preventivno v samoizolacijo napotil še enega voznika, za ostale določene kontakte NIJZ ni odredil nobenih ukrepov, tudi samoizolacije ne,"pojasnjujejo v Arrivi in dodajajo: "Avtobusa, ki sta ju vozila voznika, in poslovni prostori so bili po potrditvi okužbe temeljito razkuženi ter očiščeni s strani certificiranega zunanjega izvajalca." O okužbi so sicer včeraj poročale Primorske novice, ki navajajo, "da naj bi po neuradnih informacijah omenjeni voznik zaradi smrti v družini odpotoval v BiH, potem pa naj bi se vrnil v službo. Kot kaže, naj bi bil v službi en ali dva dni, potem pa je zaradi slabšega počutja šel na testiranje, ki je potrdilo okužbo."Okuženi podjetja ni obvestil, da je obiskal državo z rdečega seznama, v Arrivi Slovenija pa navajajo, da po načelih varstva osebnih podatkov zaposleni niso dolžni razkrivati, kam potujejo oziroma so potovali, delodajalec pa jih nima pravice spraševati o tem.

icon-expand Voznik se je v službi slabo počutil, zato je odšel k zdravniku, ki ga je napotil na testiranje. (Slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

So pa vsi zaposleni na podlagi zakona zavezani, da morajo v primeru, da jim je ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena za prihod iz države na rdečem seznamu, o tem obvestiti podjetje in mu posredovati odločbo o karanteni, navajajo v podjetju in dodajajo, da omenjenemu vozniku ni bila odrejena karantena.

V Arrivi Slovenija zagotavljajo, da izvajajo vse potrebne epidemiološke ukrepe, da bi kar najbolj omilili morebitne posledice. Prav tako dodajajo, da je voznik med opravljanjem dela upošteval vse zaščitne ukrepe, predpisane in uvedene v javnem potniškem prometu s strani pristojnih inštitucij.