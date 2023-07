Voznika avtobusa, ki je izkoristil reševalni pas, čaka disciplinski postopek

Čeprav se je stanje med zastoji v zadnjih letih precej izboljšalo in vozniki običajno oblikujejo reševalni pas, pa se še vedno najde kakšen voznik, ki se požvižga na to pravilo. Tako je bilo tudi v petek, ko so na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče nastali zastoji, eden od voznikov pa je zapeljal po sredini. Policija ga je zaznala in ukrepala.

"Kaj se je dogajalo spredaj, ne vemo, je pa avtor na podjetje poslal video, a odgovora ni bilo. Viden prekršek še vedno ni obravnavan kot hujši prometni prekršek. Ogrožanje življenja," so ob posnetku zapisali v Zavodu Reševalni pas.

Za komentar smo se na podjetje obrnili tudi mi, kjer so nam odgovorili, da voznika čaka disciplinski postopek. "Ravnanje našega zaposlenega ni sprejemljivo. Vozniki morajo tudi na avtocestah dosledno upoštevati vsa prometna pravila. Voznika bomo primerno obravnavali v disciplinskem postopku. Vsem udeležencem v prometu se zaradi nedopustnega vedenja našega zaposlenega opravičujemo," so zapisali v Skupini Arriva.

Čeprav je posnetek nastal v začetku junija, pa o dogodku na Policijski upravi Ljubljana do objave posnetka na Twitterju niso bili obveščeni. "Smo pa z objavo seznanjeni in bomo navedbe preverili. V kolikor bodo podani oziroma izpolnjeni vsi elementi prekrška, ustrezno ukrepali," so nam zatrdili.

Ob tem so poudarili, da morajo vozniki ob zastoju in koloni skladno z zakonom ustvariti reševalni pas in se pravilno razvrstiti. "Če tega ne storijo, pa je predpisana globa v višini 200 evrov oziroma so odvisno od ugotovljenih okoliščin s tem povezane tudi druge kršitve cestno prometne zakonodaje. Te okoliščine se preverijo v vsakem posameznem in konkretnem postopku o prekršku," so dodali na Policiji.

Zakaj je reševalni pas pomemben?

Na PU Ljubljana so opozorili, da s pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev. S tem tudi do 40 odstotkov povečamo možnost preživetja ponesrečencev. Zato je vsaka neupravičena uporaba reševalnega pasu nevarna in neodgovorna.

Voznikom, ki zaznajo nevarno vožnjo drugih voznikov po avtocesti, na policiji svetujejo, da jih o tem nemudoma obvestijo na številko 113.