Voznik BMW-ja po regionalni cesti divjal s hitrostjo 192 km/h

Minuli petek je v skoraj vseh evropskih državah potekal maraton nadzora hitrosti, ki se mu je pridružila tudi Slovenija. Policisti so med 6. in 18. uro na vnaprej objavljenih lokacijah poostreno preverjali hitrost voznikov in samo ta dan ugotovili 1173 prekoračitev hitrosti, od tega 247 na cestah izven naselja.

Policisti so zasačili kar nekaj prehitrih voznikov, ki so z objestno vožnjo ogrožali svoje življenje in življenja drugih. Voznik vozila znamke BMW-je na regionalni cesti izven naselja, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, vozil s hitrostjo 192 km/h. Voznik vozila znamke Porsche je medtem na avtocesti na delu, kjer omejitev znaša 100 km/h, vozil s hitrostjo 189 km/h.