Voznik jezno obvozil reševalni pas: 'Ravnal je primitivno'

Neprestano opozarjanje, naj ljudje v zastojih in ob prometnih nesrečah ustvarijo reševalni pas ter s tem prvim posredovalcem omogočijo lažji dostop do ponesrečenca, se pri nekaterih voznikih obrestuje ... Pri drugih pa žal precej manj. V soboto je tako na ljubljanski obvoznici med Vičem in Rudnikom znova nastal zastoj, v katerem so nekateri zgledno ustvarili reševalni pas. Kar pa je razjezilo enega od voznikov, ki je jezno zapeljal po odstavnem pasu in se vidno razburjal nad tistimi, ki so reševalni pas ustvarjali.

Zavod Reševalni pas je na družbenih omrežjih znova delil posnetek neprimernega vedenja med vožnjo. Medtem ko so nekateri vozniki sledili mantri, ki jo v zavodu neprestano ponavljajo, pa so drugi v zastoju znova čakali, ne da bi se primerno razvrstili in ustvarili reševalni pas. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "To je poskrbelo za oviranje reševalnega vozila na nujni poti, ki je prispelo le minuto po nastanku posnetka," so zapisali ob videoposnetku. A ne le, da se udeleženci prometa v zastoju med Vičem in Rudnikom niso pravilno razvrstili, zgledno ravnanje nekaterih posameznikov je enega od voznikov celo zelo razjezilo. Tako lahko na posnetku opazimo tudi starejšega voznika, ki pravilno razvrščeno vozilo jezno prehiti po desni strani – odstavnem pasu – ter ob tem jezno hupa in maha tistim, ki so reševalni pas ustvarjali. "Voznik bi si zaslužil visoko globo ... Morda bi mu ta dala vedeti, da je ravnal primitivno," so njegovo ravnanje obsodili v Zavodu Reševalni pas. Pravilo o razvrščanju vozil v zastoju Vedno, ko pride do ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti je 200 evrov.