Slovenija

Voznik Kavalirja ženski, ki se je dušila, rešil življenje

Ljubljana, 21. 04. 2026 15.43 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
M.P.
Kavalir

V nedeljo je v središču Ljubljane prišlo do zapleta, ki bi se hitro lahko spremenil v tragičnega, če ne bi lastnik restavracije in voznik Kavalirja nemudoma reagirala. Obiskovalka restavracije se je namreč zaradi alergične reakcije začela dušiti, a je voznik takoj poskrbel za njen prevoz do UKC Ljubljana, kjer je dobila ustrezno zdravniško pomoč. "Če bi do njih prišla le pet minut kasneje, ji ne bi mogli več pomagati. Situacija je bila resna," je dejal direktor družbe LPP Rok Vihar.

Na tedenski novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana je direktor LPP Rok Vihar pohvalil mestno storitev Kavalir, ki z električnimi vozili vsem, ki težje hodijo, nudi dostop do vseh pomembnejših ciljev v prestolnici.

Voznik Kavalirja je tako v nedeljo nemudoma reagiral, ko ga je lastnik ene od restavracij v središču Ljubljane prosil za pomoč eni od obiskovalk lokala. Ta se je namreč zaradi alergijske reakcije začela dušiti, a je zaradi hitre reakcije voznika, ki jo je nemudoma prepeljal do UKC Ljubljana, kmalu dobila ustrezno pomoč.

"Prevoz je trajal le nekaj minut, iz kliničnega centra pa so nam kasneje sporočili, da osebi, če bi do njih prišla le pet minut kasneje, ne bi mogli več pomagati. Situacija je bila resna," je povedal Vihar.

Izpostavil je še, da je storitev, "ki je postala obraz mesta", vedno na razpolago občanom in obiskovalcem mesta.

kavalir ljubljana življenje pomoč ukc ljubljana

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tami69
21. 04. 2026 17.36
bravo kavalir
Odgovori
0 0
Dovolj je
21. 04. 2026 17.36
Bravo, to so zgodbe ki so nekaj vredne, ne pa da poslušamo kako si politiki režejo vsak zase kose pogače na nas račun... Res kapo dol za reakcijo, vsak bi bil lahko na mestu gostje👏
Odgovori
0 0
Rock8
21. 04. 2026 17.18
Rojena pod srečno zvezdo
Odgovori
+1
1 0
Lens
21. 04. 2026 17.15
Lepo je končno prebrat nekaj pozitivnega.
Odgovori
+7
7 0
jank
21. 04. 2026 16.57
Vsa čast!
Odgovori
+10
10 0
gonisetaubi
21. 04. 2026 16.16
edina vesela plat jankovičeve bananistana
Odgovori
-2
6 8
