Voznik Kavalirja ženski, ki se je dušila, rešil življenje

Na tedenski novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana je direktor LPP Rok Vihar pohvalil mestno storitev Kavalir, ki z električnimi vozili vsem, ki težje hodijo, nudi dostop do vseh pomembnejših ciljev v prestolnici.

Voznik Kavalirja je tako v nedeljo nemudoma reagiral, ko ga je lastnik ene od restavracij v središču Ljubljane prosil za pomoč eni od obiskovalk lokala. Ta se je namreč zaradi alergijske reakcije začela dušiti, a je zaradi hitre reakcije voznika, ki jo je nemudoma prepeljal do UKC Ljubljana, kmalu dobila ustrezno pomoč.

"Prevoz je trajal le nekaj minut, iz kliničnega centra pa so nam kasneje sporočili, da osebi, če bi do njih prišla le pet minut kasneje, ne bi mogli več pomagati. Situacija je bila resna," je povedal Vihar.

Izpostavil je še, da je storitev, "ki je postala obraz mesta", vedno na razpolago občanom in obiskovalcem mesta.