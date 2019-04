Voznik, ki so ga odpustili zaradi 90 centov, nazaj na delovnem mestu

Ob vrnitvi Endreja Mesaroša na delovno mesto pa so danes v sindikatu slavili še eno zmago. Višje sodišče je odločilo, da je bila stavka voznikov na prvi šolski dan pred dvema letoma zakonita.

A prepričan je, da je letel predvsem zaradi nenehnih opozarjanj na slabo stanje voznega parka, na nemogoče delovnike in predvsem slaba plačila zaposlenih.

"Očitali so mi, da sem okrnil dobro ime podjetja, očitali so mi, da sem si prisvojil 90 centov," opisuje takratno dogajanje Mesaroš.

Skoraj dve leti po izredni odpovedi, ker je kritiziral delodajalca in ga domnevno oškodoval za neverjetnih 90 centov, je Endre Mesaroš znova sedel za volan.

Volf nadaljuje: "Tukaj bi morala država iti korak bližje državljanom, da jim s podeljevanjem koncesije dejansko omogoča tudi to, da delodajalci spoštujejo delovnopravno zakonodajo."

Trenutno se celo zdi, da delavce, tudi z državnim denarjem, preganja, še poudarja Volf.

"Moram biti nasmejan, daj mi samo tiste posnetke, ko sem nasmejan, da vidijo," se nasmeje Mesaroš. Seveda pa se vozniku ne smeji zgolj zaradi povratka na delovno mesto. Sindikat je proti Arrivi prav danes slavil še eno pomembno zmago.

"Pred kratkim smo prejeli sodbo, da je bila stavka v Arrvi dolenjska in primorska zakonita," razloži Volf in doda, da je to le še en razlog več, da Arriva izboljša socialni dialog ali pa državnim koncesninam pomaha v slovo.