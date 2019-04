Voznik avtobusa o napadih: nekoč je pet pijanih fantov želelo voziti avtobus

Tipko SOS uporabil dvakrat v petih letih

Situacijo je obvladal, a vedno ne gre zlahka. Voznik je povedal, da je tipko SOS v petih letih uporabil dvakrat, in sicer zaradi verbalnih napadov potnikov. Kot pripoveduje, se potnika nista želela umiriti, zato ni nadaljeval vožnje. Kot pojasnjuje, zato, ker ni bil zbran, zato je uporabil tipko in centralna je ustrezno reagirala. Kot opisuje, ljudje velikokrat kolnejo, zmerjajo, pljunejo in to iz neznanih vzrokov.

Podobno zgodbo pripoveduje tudi direktor LPP, ki je pred leti nekaj časa vozil avtobus: "Vsak teden si bil glup, smotan, pa kdo si, pa kaj si,... Na avtobus pa lahko pride vsak, ki kupi vozovnico, ali je z njim vse vredu, pa ne vemo."