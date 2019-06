Voznik osebnega avtomobila trčil v priklopnik, s katerega je padlo vozilo

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je bil na štajerski avtocesti pri priključku Šempeter zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Mariboru. Nastala je kolona. Kot so sporočili iz PU Celje, se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti voznika osebnega vozila, ki je trčil v zadnji del priklopnega vozila, iz katerega je padlo vozilo, ki je ostalo na boku na avtocesti. Poškodovan ni nihče.

Do nedelje poteka Kolesarska dirka po Sloveniji. V tem času bodo za ves promet zaprti nekateri odseki cest in priključki na avtoceste.

Promet je povečan na cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice.

Do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, nekateri odseki cest zaprti

Do nedelje poteka Kolesarska dirka po Sloveniji. V tem času bodo za ves promet zaprti nekateri odseki cest in priključki na avtoceste. Danes bo zaprt odsek Žalec–Kamnik–Medvode–Škofja Loka–Idrija. V soboto bo zaprta relacija Nova Gorica–Kana ob Soči–Goriška Brda–Renče–Vogrsko–Štanjel–Vipava–Ajdovščina. V nedeljo bo zaprt odsek Trebnje–Ivančna Gorica–Črnomelj–Metlika–Novo mesto.

Na primorski avtocesti bo predvidoma do 29. junija zaradi del zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru. Obvoz je mogoč preko priključkov Divača in Kastelec.

Na štajerski avtocesti bo predvidoma do konca junija zaprt priključek Blagovica v obe smeri zaradi del.

Cesta Mengeš–Moste bo zaradi del zaprta pri Topolah od sobote do 7. julija. Obvoz bo mogoč preko Duplice.

Voznike tovornih vozil obveščajo, da velja sprememba prometne ureditve tovornega prometa nad 7,5 tone.