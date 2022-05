Voznik pod pretvezo humanitarnega prevoza v Ukrajino tihotapil cigarete

Uslužbenci Finančnega urada Maribor so v sredo v kombiju hrvaških registrskih tablic ob finančnem nadzoru zasegli milijon kosov cigaret. Pri nadzoru je voznik trdil, da prevaža humanitarno pomoč in predložil tudi dokumentacijo o opravljanju humanitarnega prevoza v Ukrajino. Med kontrolo pa so nato ugotovili, da so se za kartoni zaščitnih mask nahajali cigareti.

Finančna uprava Republike Slovenije je sporočila, da je voznik ob finančnem nadzoru na območju Murske Sobote trdil, da prevaža humanitarno pomoč, pri tem je bil njegov kombi opremljen tudi z nalepkami, da gre za humanitarno pomoč. Pri nadzoru je predložil dokumentacijo za zaščitne maske ter fotokopijo pisma o opravljanju humanitarnega prevoza v Ukrajino. Med kontrolo pa je bilo ugotovljeno, da so za dvema vrstama kartonov zaščitnih mask naloženi kartoni, v katerih so se nahajali cigareti. Poleg blaga je bilo zaseženo tudi prevozno sredstvo. icon-expand FOTO: Furs icon-chevron-left icon-chevron-right Pri tihotapljenem blagu gre za prikrajšanje dajatev DDV v višini skoraj 168 tisoč evrov in skoraj 50 tisoč evrov prikrajšanja carinskih dajatev.