Pahor s fotografijo razkril, da njegov voznik vozi nepripet

Fotografija, ki je bila posneta med potjo v hrvaški Šibenik, kjer se Pahor danes udeležuje srečanja s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović in avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom , pa razkriva mnogo več.

Obveznost pripenjanja voznikov in potnikov v vozilih v Sloveniji predpisuje Zakon o pravilih cestnega prometa, po katerem se voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, kaznuje z globo v višini 120 evrov.

Strokovnjaki so ugotovili, da bi bilo med vozniki in potniki v avtomobilih 40 odstotkov manj žrtev, če bi vsi uporabljali varnostne pasove.

Policija: Varnostnik ni kršil cestno prometnih predpisov

Na Policiji so za 24ur.com potrdili, da je na fotografiji res uslužbenec Centra za varovanje in zaščito Uprave za policijske specialnosti (CVZ UPS). "Slika je nastala v času potovanja varovane kolone predsednika na ozemlju Republike Hrvaške. Varovana oseba je bila pod spremstvom varnostnih organov Republike Hrvaške. Pojasnjujemo, da varnostnik ni kršil cestno prometnih predpisov. Na ozemlju Republike Hrvaške je namreč izjemoma osebam v vozilih s spremstvom dovoljena neuporaba varnostnih pasov, pod pogojem, da ti ne ogrožajo drugih udeležencev v prometu, kar tudi niso (148 člen, 3 odstavek Zakon o sigurnosti prometa na cestama),"so zapisali.

Kot so pojasnili, se mora protokol varovanja, ko gre varovana oseba v tujino, prilagajati protokolu gostiteljice, v tem primeru Hrvaške, kar med drugim velja tudi za metodiko in taktiko varovanja. "V Republiki Sloveniji sicer velja obvezna uporaba varnostnega pasu, zato tudi metodično usposabljamo voznike, da obvezno vozijo pripeti tudi med samimi postopki varovanja. Obstajajo sicer taktične izjeme, v smislu nujne sile, ko bi bila varnost varovane osebe ogrožena, vendar gre v Sloveniji za izjemno redke primere (kot npr. ogroženost osebe blizu vode, v smislu reševanja varovane osebe itd.). V tujini pa uporabljajo različne pristope varovanja, predvsem v smislu hitrejše reakcije voznika, kot je na primer hitrejše izstopanje iz vozila."

V konkretnem primeru se je voznik torej prilagodil protokolu taktike hrvaških varnostnim silam, saj je zakonsko dovoljeno in uporabil zatič za varnostni pas, so še dodali na Policiji.

Pahor v odgovor objavil še eno fotografijo

Za komentar smo prosili tudi urad predsednika, a odgovora nismo prejeli.

Je pa Pahor, tokrat na Instagramu, objavil še eno fotografijo iz avtomobila in pripisal: "Zaradi varnosti in politične korektnosti pripet gledam dirko po Španiji in navijam za Rogliča, ki bo prvi v Madridu. Ozadje današnje fotke si oglejte v komentarjih na včerajšnjo objavo na twitterju."

Fotografijo je med drugim pospremil tudi z oznako "safety first" (najprej varnost).