Voznik se je izdajal za drugo osebo, v avtu našli 16 steklenic alkoholne pijače

V vozilu, ki so mu ga zasegli, so našli še 16 steklenic žgane alkoholne pijače in mesne izdelke, izvora le-teh pa voznik ni znal pojasniti.

V postopku so policisti ugotovili, da so bili mesni izdelki ukradeni v različnih trgovinah v Kranju. Zoper voznika so podali kazensko ovadbo, poleg tega pa se vodi še prekrškovni postopek.