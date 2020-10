Voznik sredi Novega mesta doživel presenečenje: pot mu je prekrižal jelen

"Ko sem se ob enih zjutraj vračal iz službe, me je na Kandijski cesti v Novem mestu presenetil nenavaden prizor,"je razlagal Stanko Kumelj in nadaljuje, da je jelen najprej tekel proti njemu, potem pa si je očitno premislil, spremenil smer in tekel stran od njega. V tistem trenutku je Stanko "takoj vzel telefon in mi ga je nekako uspelo posneti" .

"Kaj takega sredi mesta ne bi nihče pričakoval. Zelo sem bil presenečen, saj se take stvari ne dogajajo vsakodnevno,"je še presenečeno dodal Kumelj.

Na posnetku vidimo še, da je jelen na križišču zavil levo, Stanko pa je svojo pot nadaljeval naprej. Svojo izkušnjo je delil tudi na Facebooku, kjer je video požel nemalo zanimanja, saj ga je delilo že več kot 170 oseb, všečkalo pa nekoliko več. Stanko je video na družbenem omrežju pospremil z besedami: "Ko se sredi noči vračaš iz službe in ne veš, če že sanjaš ali je res."Pod objavo so njegovi sledilci pustili hudomušne komentarje, češ kje je Rudolf izgubil Božička, padlo pa je tudi nekaj aktualnih, da divjad krši policijsko uro, ki trenutno v državi velja od 21. do 6. ure.