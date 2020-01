Tovornjak po trčenju zapeljal v jarek, nastala samo materialna škoda

Na glavni cesti Šenčur–Kranj policisti od 11. ure dalje obravnavajo prometno nesrečo z udeležbo tovornega vozila in osebnega avtomobila. Po do sedaj zbranih podatkih v nesreči ni nihče telesno poškodovan, nastala pa je materialna škoda, so sporočili s PU Kranj.

Zaradi prevrnjenega tovornega vozila je oteženo in bolj zahtevno odstranjevanje posledic nesreče. Cesta na kraju nesreče je pri krožišču v Šenčurju zato zaprta v smeri Primskovega oziroma Kranja. V nasprotno smer, torej Kranj–Šenčur, promet poteka.

Obvoz je možen po vzporednih cestah in avtocesti preko priključka Kranj zahod.



"Pričakujemo, da bo glavna cesta na kraju prometne nesreče zaprta še okoli 2 uri ali več. Glede na dnevno frekvenco prometa v popoldanski prometni konici bo zaradi nesreče nastal zastoj na tem odseku in drugih obvoznih cestah. Pozivamo k strpnosti in upoštevanju prometnih pravil," so še pozvali gorenjski policisti.