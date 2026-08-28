Voznik tovornjaka vozil več kot 32 ur brez ustreznih počitkov

Sprva so policisti ugotovili, da tovor na nakladalnem prostoru tovornega vozila ni ustrezno zavarovan. Poleg tega je imel v tovornem vozilu vgrajen neustrezen tahograf, so sporočili iz PPP Celje.

Kasneje so ugotovili še, da voznik ni imel predpisanih počitkov in je vozil več ur z le krajšimi postanki.