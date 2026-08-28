Voznik tovornjaka vozil več kot 32 ur brez ustreznih počitkov

Sprva so policisti ugotovili, da tovor na nakladalnem prostoru tovornega vozila ni ustrezno zavarovan. Poleg tega je imel v tovornem vozilu vgrajen neustrezen tahograf, so sporočili iz PPP Celje.
Kasneje so ugotovili še, da voznik ni imel predpisanih počitkov in je vozil več ur z le krajšimi postanki.
Zaradi ugotovljenih kršitev so celjski prometni policisti vozniku in tuji pravni osebi izdali plačilna naloga v skupni višini 16.330€.
.Prekoračitev zakonsko določenega časa vožnje je resen prekršek, saj je pri voznikih tovornih vozil ob prekoračitvi časa vožnje, zaznana povečana utrujenost in zaspanost, kar sta tudi najpogostejša vzroka najhujših prometnih nesreč tovornih vozil, so sporočili.
Pri povečani utrujenosti se bistveno upočasni reakcijski čas voznika, kar podaljša pot ustavljanja vozila, voznik pa tudi težje ocenjuje varnostno razdaljo in hitrost drugih vozil.
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