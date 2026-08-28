Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Voznik tovornjaka vozil več kot 32 ur brez ustreznih počitkov

Celje, 28. 08. 2026 13.19 pred 55 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Zastoji na Fernetičih

Celjski policisti so na avtocestnem počivališču Lopata ustavili voznika tovornega vozila, romunskega prevoznega podjetja, ki je kršil več pravil. Med njimi je najbolj izstopala kršitev, ko je voznik, brez predpisanih dnevnih počitkov in zgolj s kratkimi postanki, vozil 32 ur in tri minute.

Sprva so policisti ugotovili, da tovor na nakladalnem prostoru tovornega vozila ni ustrezno zavarovan. Poleg tega je imel v tovornem vozilu vgrajen neustrezen tahograf, so sporočili iz PPP Celje. 

Kasneje so ugotovili še, da voznik ni imel predpisanih počitkov in je vozil več ur z le krajšimi postanki.

Tovornjaki na avtocesti
Tovornjaki na avtocesti
FOTO: Bobo

Zaradi ugotovljenih kršitev so celjski prometni policisti vozniku in tuji pravni osebi izdali plačilna naloga v skupni višini 16.330€.

.Prekoračitev zakonsko določenega časa vožnje je resen prekršek, saj je pri voznikih tovornih vozil ob prekoračitvi časa vožnje, zaznana povečana utrujenost in zaspanost, kar sta tudi najpogostejša vzroka najhujših prometnih nesreč tovornih vozil, so sporočili.

Pri povečani utrujenosti se bistveno upočasni reakcijski čas voznika, kar podaljša pot ustavljanja vozila, voznik pa tudi težje ocenjuje varnostno razdaljo in hitrost drugih vozil.

tovornjak vožnja tahograf policija celje

Prevozila rdečo luč in trčila v kolesarja. Njegovo življenje je ogroženo

V hudi nesreči na primorski avtocesti umrla otroka in njuna babica

24ur.com Utrujeni voznik tovornega vozila vijugal po cesti in dobil visoko globo
24ur.com Utrujenost je razlog za 15 do 20 odstotkov vseh prometnih nesreč
24ur.com Utrujen voznik cisterne vijugal po cesti, prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo
24ur.com Brez tedenskega počitka vozil kar 12 dni zapored, nato pa še napihal
24ur.com Dovoljeni čas vožnje presegel za več kot 18 ur, nato povzročil nesrečo
24ur.com Prepočasna vožnja tovornjaka, za njim pa dolga kolona: voznik kaznovan z globo
24ur.com En pijan voznik namesto 60 vozil 123 km/h, drugega ustavili s stingerjem
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peT99
28. 08. 2026 14.19
Nad vozniki tovornih vozil bi absolutno morali poostriti nadzor. Verjamem, da je postopek v kolikor je vse ok zelo hitre - in logistika ne trpi. Glavni argument naših avtoprevoznikov je namreč ravno to, povzročanje ustavitve logističnih procesov. Fatnje...logistika se ustavi, ker so ugotovljeni prekrški....
Odgovori
0 0
peT99
28. 08. 2026 14.21
Po logiki avtoprevoznikov - bi morala letališča v času konic, potnike preprosto spuščati na letala brez ustreznih pregledov.... pa ne gre tako ane 🤣
Odgovori
0 0
Banion
28. 08. 2026 13.35
potem se pa čudimo ko tak voznik s polno hitrostjo zapelej v stoječo kolono. Mar bi mu še za kako leto ali več prepovedali vcstop in vožnjo v sloveniji
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Prepovedana ljubezen, ki je premagala vse ovire
Prepovedana ljubezen, ki je premagala vse ovire
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Strasti nista mogla skriti: njun trenutek pred kamerami pove več kot tisoč besed
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Kritizirali so njeno telo v bikiniju. Njen odgovor? Objavila je še eno fotografijo
Kritizirali so njeno telo v bikiniju. Njen odgovor? Objavila je še eno fotografijo
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907