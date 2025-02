V dveh mesecih dvakrat trčil v solkanski železniški most

Zaradi nevarnosti zrušitve mostu oziroma poškodbe konstrukcije so včeraj zaprli cestni promet, do nadaljnjega pa je ustavljen ves železniški promet. Glede sanacije mostu smo vprašanja naslovili na Slovenske železnice, ko prejmemo njihove odgovore, jih bomo objavili.

Novogoriški policisti včerajšnji dogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah pa je omenjeni voznik podobno nesrečo povzročil že decembra lani. Tudi takrat je s tovornjakom trčil v solkanski železniški most, in sicer zaradi neupoštevanja prometne signalizacije. Zaradi naleta vozila je prišlo do premika celotne konstrukcije mostu tako osno kot višinsko za približno 40 centimetrov. Strokovnjaki za metalne konstrukcije so po nesreči ugotovili, da zaradi poškodb trajna sanacija obstoječe konstrukcije mostu ni mogoča. Zato naj bi Slovenske železnice postavile nov most, do njegove izdelave pa bodo poiskali začasno rešitev za prevoznost proge Anhovo–Nova Gorica.