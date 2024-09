Voznik v krožišču odvzel prednost voznici in potnici na e-skiroju, poškodovani obe

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, se je v torek okoli 9. ure v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznica e- skiroja. Do nesreče pa naj bi prišlo, ker je voznik avtomobila v krožišču odvzel prednost voznici e-skiroja, ki je prevažala tudi potnico. V nesreči sta se poškodovali obe, voznica huje. Obe so odpeljali v UKC Ljubljana, njuni življenji pa nista ogroženi. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

'Vozniki e-skirojev se morajo zavedati, da jih drugi vozniki težje opazijo'



Policisti ob preteklih nesrečah opozarjajo na previdnost in spoštovanje cestno-prometnih predpisov tako voznikov e-skirojev in kolesarjev kot tudi vseh drugih udeležencev v prometu. Kot so zapisali, sta najpogostejši vzrok za nesreče neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil prednosti. "Najpogostejše kršitve, ki jih ugotavljamo pri voznikih enoslednih vozil, so povezane z nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje, neuporabo čelade, uporabo telefona med vožnjo, neuporabo luči in vožnjo pod vplivom alkohola," so še zapisali.

Poudarili so, da se morajo vozniki e-skirojev zavedati, da jih ostali udeleženci ne slišijo in da jih zaradi hitrosti tudi težje opazijo, s čimer se poveča tveganje za povzročitev oziroma nastanek prometne nesreče. Kolesarje in voznike električnih skirojev zato pozivajo k spoštovanju predpisov in uporabi zaščitne kolesarske čelade, ki je do 18. leta obvezna, priporočljiva pa je tudi kasneje. Pozivajo jih, naj vozijo v pravo smer in uporabljajo površine, ki so namenjene kolesarjem in voznikom lahkih motornih vozil ter da upoštevajo svetlobno prometno signalizacijo. Dodali so še, da na e-skirojih ni dovoljeno prevažati potnikov.



"Zelo nevarno je uživanje alkoholnih pijač ali drugih psihoaktivnih snovi pred vožnjo, velik dejavnik, ki prispeva k nastanku prometne nesreče, pa je tudi uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Ne precenjujte svojih sposobnosti in prilagodite hitrost predpisanim omejitvam in razmeram na cesti," so zapisali.

Vse voznike motornih vozil pa so pozvali k strpnosti, spoštovanju predpisov in k odgovornemu ravnanju v prometu. Upoštevati je treba, da je poleti na cesti več kolesarjev in lahkih motornih vozil, ki pa jih lahko prehitevamo na bočni razdalji najmanj 1,5 metra. Pri vključevanju in zavijanju pa moramo upoštevati pravila o prednosti. "Posebna pozornost med šolskim letom je potrebna v bližini šol in na šolskih poteh. Glede na lepo vreme je na teh območjih poleg pešcev otrok veliko tudi takih, ki za pot uporabljajo kolesa in e-skiroje," so zaključili.