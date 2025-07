Voznik začetnik ponoči divjal po Celju in ostal brez vozniškega dovoljenja

Voznik začetnik je na Ljubljanski cesti vozil 127 kilometrov na uro in hitrost prekoračil za najmanj 50 kilometrov na uro.

"Zaradi omenjenega prekrška so zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje," so sporočili s Policijske uprave Celje.