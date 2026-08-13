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Črna kronika

Voznika divjala po avtocesti: eden 220, drugi kar 230 kilometrov na uro

Murska Sobota, 13. 08. 2026 11.01 pred 5 urami 1 min branja 86

Avtor:
N.V.
Voznik Volkswagna vozil 220 kilometrov na uro.

Policisti prometne policije Murska Sobota so nedavno izvajali poostrene nadzore in ugotovili dve posebej izraziti prekoračitvi hitrosti. Voznik Volkswagna je vozil 220 kilometrov na uro, takoj za njim pa je pripeljal še voznik BMW-ja, ki je vozil s hitrostjo 230 kilometrov na uro.

Na avtocesti A5, na odseku med Dolgo vasjo in Turniščem, kjer je največja dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro, sta si dva voznika privoščila precej hitrejšo vožnjo.

Policisti so vozniku osebnega avtomobila znamke Volkswagen izmerili hitrost 220 kilometrov na uro, izrečena mu je bila globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Voznik Volkswagna vozil 220 kilometrov na uro.
Voznik Volkswagna vozil 220 kilometrov na uro.
FOTO: Policija

Takoj za njim pa je po drugem prometnem pasu pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil s hitrostjo 230 kilometrov na uro. Ker je bil voznik še začetnik, so ga policisti privedli v takojšnji postopek pred pristojno sodišče, kjer mu je bila izrečena globa v višini 1200 evrov. 

Voznik BMW-ja vozil s hitrostjo 230 kilometrov na uro.
Voznik BMW-ja vozil s hitrostjo 230 kilometrov na uro.
FOTO: Policija

Oba voznika sta bila državljana Nemčije.

Pomurski policisti bodo tudi v prihodnje izvajali nadzore hitrosti ter z različnimi preventivnimi in represivnimi ukrepi skrbeli za večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, so sporočili. Med 3. in 9. avgustom so policisti po vseh državi izvajali preventivne aktivnosti, samo policisti PU Murska Sobota pa so v tem obdobju zasledili skupno 255 prekoračitev hitrosti, od tega 230 kršitev v naseljih.

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KOMENTARJI86

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Watcherman
13. 08. 2026 15.20
Neumni vozniki phahaha.
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+1
1 0
odpisani zasedli vlado
13. 08. 2026 15.14
Tako se danes dogaja,ker so z današnjo vlado in podporo copatarja stevanovića popolnoma zaščiteni. Zaradi takih zadev se mora balkancem prepovedati vožnja v sloveniji.Dobili so slo državljanstva uporabljajo pa svoja načela kakršnih so navajeni na svojem balkanu.Alkohol,droge,kupljena vozniška dovoljenja itd. zato seveda ne poznajo prometnih predpisov nekateri pa sploh ne vedo čitati tako,da nimajo pojma kaj pomeni tabla omejitve ter ostalega v cestnem prometu.Jih poznam nekaj kateri celo v avstriji vozijo avtobuse z kupljenimi vozniškimi izpiti z balkana kjer jih nihče ne preveri.
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+1
1 0
Andrej Križman
13. 08. 2026 14.52
A ni Vrtovc trdu da so za vso stalo na avtocestah kriva oeejsnha vlada in Dars. Vozniki so pa ovcke.
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+1
2 1
damoo
13. 08. 2026 14.47
Kupim golfa ! Cena ?
Odgovori
0 0
Victoria13
13. 08. 2026 14.45
Samo pri Postojni, kjer je delo na cesti, bi jih ujeli na tisoče na zožanem pasu, za njih omejitve ne veljajo!!!
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+5
5 0
Victoria13
13. 08. 2026 14.42
Dva ste ujeli! Kaj pa ostalih tisoč....
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+2
2 0
Kimberley Echo
13. 08. 2026 14.39
Pri vsakem takem članku se omenja Nemčija in njihova (ne)omejitev na AC. Imajo 13.210 km AC, od tega jih na 9.200 km ni omejitev hitrosti. To je približno razmerje 70:30% v korist neomejenosti. Povsod je priporočeno voziti 130 km/h in v slučaju prometne nesreče je večja odgovornost na tistemu, ki vozi bistveno hitreje.
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+1
1 0
Patriot79
13. 08. 2026 14.15
Kultura vožnje je pri nas čisto na psu - nobenega spoštovanja omejitev hitrosti, pravil srečanja, da npr STOP znaka sploh ne omenjam - kot da ga ni na križiščih... povecati kazni, obvezno...
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+4
4 0
Victorinox
13. 08. 2026 14.14
Samo strogo in brez milosti s takimi. Zapleniti avto, udariti po žepu in to po kratkem postopku.
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+3
4 1
Bananistanec
13. 08. 2026 13.53
Sindrom polovičk ... 9 točk in 1200€ je le potuha takim
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+4
4 0
Vakalunga
13. 08. 2026 13.53
Nihče od njiju ni ogrožal kogarkoli, razbijal avtomobile, delal škodo in stroške tako kot ( G ) ( M ) usarca. kje je posnetek njenega divjanja in katastrofe v TUNELU..
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-1
2 3
Vakalunga
13. 08. 2026 13.54
Drgač pa ta hitrost je Nemčiji na avtocesti normalna..Pri nas pa tako kot po železnici Franca Jozefa še sreča da jo je zgradil..
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-2
1 3
Vakalunga
13. 08. 2026 13.56
Tudi DRŽAVLJANSTVA morilcem nista urejala..
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-2
0 2
jablan
13. 08. 2026 14.39
Slo ni nemcija
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+1
1 0
bc123456
13. 08. 2026 13.35
Skrb so naši novinarji , ki pišejo pomembne NOVICE ??????????????
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+3
3 0
Banion
13. 08. 2026 13.13
vzet avto, kazen podvojit in za naslednjih 5 let prepovedati vožnji v sloveniji. Vse ostalo je brez veze
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+0
4 4
Pinokio
13. 08. 2026 13.06
Malo naj še pomerijo na Gorenjski AC. Tam tudi včasih ne veš ali pri 130 km/h stojiš na cesti, ali se pelješ.
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+7
8 1
Victorinox
13. 08. 2026 14.15
Saj zato pa so uvedli nazaj avtocestno policijo.
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-1
0 1
Potouceni kramoh
13. 08. 2026 13.01
Brajdimir in Šemso sta danes vozila počasi iz Nemčije domov proti Balkanu.
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+7
7 0
Apostol1
13. 08. 2026 12.57
"Oba voznika sta bila državljana Nemčije." To že , samo poreklo teh državljanov ima pa izvor največkrat , tam nekje na Balkanu , nimam nič proti temu poreklu ,samo ponavadi je tako kot sem napisal.
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+10
10 0
Superhik koalicija
13. 08. 2026 12.44
No ja.... saj kmalu ne bomo mogli hitro nikjer peljat saj so naše ceste vse bolj podobne kolovozom. Potem so pa še zapore zaradi obnove in turisti pa gužva itd. Kmalu bomo samo še dali tistih 117,50 eur samo za stanje v kolonah.
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+3
3 0
Superhik koalicija
13. 08. 2026 12.46
Torej tisti ki imamo kak kubik več plačamo državi dobrih 400 eur na leto za opazovanje narave v kolonah......nekateri tudi več....super!
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+4
4 0
Pinokio
13. 08. 2026 13.11
Ko si naredil vozniški izpit si vedel za vse najvišje hitrosti, ki so dovoljene na naših cestah. Če pa kljub temu kupiš avto, ki zmore visoko prekoračeno dovoljeno hitrost, se moraš pa vprašati zakaj si dal toliko denarja za avto, ali pa se sprijazniti, če koga ne ubiješ na cesti, da boš plačal kazen. Pa brez jamranja, ker to delaš zavestno in ni noben policaj kriv za tvojo prekoračitev hitrosti. Malo drugače je pri tistih, ki izpita sploh niso naredili pas e prevažajo po cestah. Takim bi pa morali izreči kazen, da bi morali vzeti posojilo za ene 15 let.
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+2
2 0
Valkidžija
13. 08. 2026 12.42
Kako ima lahko šmrkavec začetnik že tazga BMW ja.
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+4
6 2
Cmrlj3
13. 08. 2026 12.56
To je 10-15 let stara serija 1. Torej 10-15 let star najcenejši BMW...
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+1
1 0
Superhik koalicija
13. 08. 2026 12.36
Škandalozno.....le kako si upata? Kako da ni bilo nobene Škode al pa Dacie zabetonirane na levem pasu na 110 kmh ?
Odgovori
+0
1 1
Superhik koalicija
13. 08. 2026 12.38
Seveda so žandarji obadva pihnili iz zasede.....preventiva za polnjenje proračuna......
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-1
0 1
Animal_Pump
13. 08. 2026 12.30
Ja...sindrom malih smokijev...en ima 14cm dolgega...drugi pa 12 cm. Ko stisneta gas...pa mislita, da imata 20+. Baje, da zato to počnejo.
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+4
7 3
Hitri Zigi 78
13. 08. 2026 12.36
A ti maš pa 30 + in zato 90 na 140 omejitve
Odgovori
-3
1 4
Animal_Pump
13. 08. 2026 12.39
20+. In ja...vozim po omejitvah...max 140kmh..prehitevam šleparje. Za dirkanje imamo pa REDBULL Ring. Očitno je nekaj na tem...Ane smoki?
Odgovori
+4
4 0
Blokiran7Dni
13. 08. 2026 14.04
V resnici si ti s svojim 20+ problematičen, ker povprečje je precej nižje, pa tudi zadeva pri ženskah je v povprečju manjših globin. Tako, da 20+ to ste le otroci, ki očitno še nikoli niste... :-D
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+1
1 0
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