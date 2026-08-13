Voznika divjala po avtocesti: eden 220, drugi kar 230 kilometrov na uro

Na avtocesti A5, na odseku med Dolgo vasjo in Turniščem, kjer je največja dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro, sta si dva voznika privoščila precej hitrejšo vožnjo.
Policisti so vozniku osebnega avtomobila znamke Volkswagen izmerili hitrost 220 kilometrov na uro, izrečena mu je bila globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.
Takoj za njim pa je po drugem prometnem pasu pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil s hitrostjo 230 kilometrov na uro. Ker je bil voznik še začetnik, so ga policisti privedli v takojšnji postopek pred pristojno sodišče, kjer mu je bila izrečena globa v višini 1200 evrov.
Oba voznika sta bila državljana Nemčije.
Pomurski policisti bodo tudi v prihodnje izvajali nadzore hitrosti ter z različnimi preventivnimi in represivnimi ukrepi skrbeli za večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, so sporočili. Med 3. in 9. avgustom so policisti po vseh državi izvajali preventivne aktivnosti, samo policisti PU Murska Sobota pa so v tem obdobju zasledili skupno 255 prekoračitev hitrosti, od tega 230 kršitev v naseljih.
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