Voznika divjala po avtocesti: eden 220, drugi kar 230 kilometrov na uro

Na avtocesti A5, na odseku med Dolgo vasjo in Turniščem, kjer je največja dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro, sta si dva voznika privoščila precej hitrejšo vožnjo.

Policisti so vozniku osebnega avtomobila znamke Volkswagen izmerili hitrost 220 kilometrov na uro, izrečena mu je bila globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.