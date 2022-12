Vozniki avtobusov protestirali v Ljubljani: 'Hočemo večje plače'

V preteklosti so osnovne plače sicer uspeli spraviti na dostojen nivo, a je vmes prišla rekordna inflacija, je na shodu dejal zunanji strokovni sodelavec sindikata in generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf.

"Prišlo je do izrazitega pomanjkanja delovne sile in s tega stališča je dostojno plačilo, ki ga zahtevamo, vsaj 1500 evrov osnovne plače," je Volf naštel med razlogi za protest. Delodajalce so v socialnem dialogu skušali prepričati, da je to nuja. "Kjer je povpraševanje večje, kot je ponudba, seveda cena naraste," je dejal in izpostavil, da je pri cestnem potniškem prometu pri voznem osebju ravno obratno.

Delodajalci se izgovarjajo na ministrstvo in na subvencije, a voznikov to ne zanima, je dejal. "Nas zanima samo, da imajo vozniki avtobusov, ki delajo petke in svetke ter prevažajo naše najdražje, dostojno plačilo, delovni čas, ki jim omogoča družinsko življenje in osnovno človekovo dostojanstvo," je poudaril.

Shod se je začel pred stavbo družbe Nomago, nato pa so nadaljevali pred ministrstvom za infrastrukturo, kjer so znova pozivali: "Dajte se sestati z nami in dajte nam višje plače!"