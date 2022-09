Vozniki, bodite pozorni: policisti bodo prežali na uporabo telefona

Evropska mreža prometnih policij Roadpol, ki organizira akcijo, je prepričana, da je izboljšanje prometne varnosti na evropskih cestah izvedljivo.

V ta namen bodo v poostrenem nadzoru istočasno sodelovale policije praktično vseh držav v Evropi, saj se zaradi nepravilne uporabe naprav in opreme, ki med vožnjo zmanjšuje slušno in vidno zaznavanja voznikov ali njihovo zmožnost obvladovanja vozila, povsod povečuje število prometnih nesreč, so zapisali na spletni strani policije.

Namen vseh naštetih aktivnosti je še vedno usmerjen tudi v cilj, da na ravni celotne Evrope na izbran dan zabeležimo čim manjše število umrlih v prometnih nesrečah in da čim več držav doseže cilj nič smrtnih žrtev v cestnem prometu. Letos bomo ta cilj vsi skupaj poskušali doseči danes, so napovedali. Akcija poteka vzporedno z evropskim tednom mobilnosti.

Na evropskih cestah dnevno umre povprečno 70 ljudi. Mreža Roadpol želi to število zmanjšati na nič smrtnih žrtev vsaj en dan v letu. Po podatkih policije je na slovenskih cestah letos umrlo 72 ljudi, v enakem obdobju lanskega leta pa 89. Najmanj mrtvih smo sicer na cestah beležili leta 2018, ko je na njih ugasnilo 65 življenj.