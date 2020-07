Vozniki med neurjem s točo spet ustavljali pod nadvozi

Na štajerski avtocesti med Trojanami in Ljubljano se je med včerajšnjimi neurji s točo znova dogajalo, da so vozniki ustavljali pod nadvozi. To je nevarno početje, opozarja policija in svetuje, da v primeru močne nevihte avtocesto raje zapustite pri najbližjem izvozu, nato pa poiščete primerno zavetje za vozilo, kjer je to dovoljeno. Z neodgovornim obnašanjem na cesti namreč ogrožate svojo varnost in varnost ostalih v prometu. Poleg tega pa tvegate tudi kazen.

Včerajšnja močna neurja, ki so največ škode povzročila v Domžalah in okolici ter na Koroškem, so ponekod ovirala tudi promet. Najbolj na štajerski avtocesti, med Trojanami in Ljubljano, tudi tokrat pa se je žal dogajalo, da so se vozniki zaradi toče ustavljali pod nadvozi. Policija svetuje, da v primeru močne nevihte avtocesto raje zapustite pri najbližjem izvozu, nato pa poiščete primerno zavetje za vozilo, kjer je to dovoljeno. Neodgovorni vozniki, ki se ustavljajo pod nadvozi ali v predorih, svoje vozilo obračajo ali pa vozijo vzvratno, ogrožajo svojo varnost in varnost ostalih v prometu. Poleg ogrožanja varnosti pa tovrstni nespametni vozniki tvegajo tudi kazen. Zakon o pravilih cestnega prometa prepoveduje ustavljanje ali parkiranje v predoru, galeriji in podvozu ter na viaduktu, mostu in nadvozu. Kazen za tovrsten prekršek znaša 80 evrov. Za ustavljanje ali parkiranje na vozišču avtoceste ali ceste, rezervirane za motorna vozila, pa globa znaša 300 evrov.