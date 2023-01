Vozniki naj bodo previdni: gost promet pred mejnimi prehodi z Avstrijo in Italijo

Vozniki, ki se odpravljajo proti Avstriji in Italiji, naj bodo pozorni, saj je že za danes popoldne napovedan gost promet pred mejnimi prehodi z obema državama, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. Ob tem so spomnili, da se v ponedeljek v delu Nemčije za šolarje končujejo božično-novoletne počitnice, v delu Švice pa bo praznik, medtem ko bo torek tam že delovni dan.

Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, velja danes do 22. ure. Prav tako bo omejitev od 8. do 22. ure veljala tudi v ponedeljek. V dneh po omejitvah pa je pričakovati povečan tovorni promet.

Sicer pa so na cesti Lesce–Bled zastoji. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami. Megla v pasovih pa zmanjšuje vidljivost na Primorskem, na območju med Postojno in Črnim Kalom.

Zaradi prireditve na Ljubnem ob Savinji, kjer poteka silvestrska turneja smučarskih skakalk, bodo do 19. ure kratkotrajne popolne zapore ceste Radmirje–Luče. Na Gorenjskem pa bo zaradi prireditve do polnoči zaprta cesta Jereka–Jezero v Stari Fužini.

Cesta Podtabor–Ljubelj je do 5. januarja zaradi del zaprta v Tržiču pri predorih. Čez prelaz Ljubelj proti Avstriji je dovoljen samo lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa je promet mogoč do Podljubelja, so še zapisali v Prometno-informacijskem centru za državne ceste.