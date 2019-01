Vozniki, ne precenjujte svojih sposobnosti

Še posebej pomembno je, da vozniki v takšnih razmerah ne precenjujejo svojih voznih sposobnosti in da vožnjo prilagodijo tako razmeram na cesti kot tudi prometu. V zimskih razmerah se namreč podaljša zavorna pot, lahko pride do zanašanja vozila, oteženo je spreminjanje smeri v primeru nastanka poglobljenih kolesnic zaradi snega, pod brisalci pa se pogosto nabira sneg, zaradi česar se poslabša vidljivost iz vozila.

Slabša vidljivost, zasnežene ceste in drugi neugodni dejavniki še dodatno povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Zimske vremenske razmere vplivajo na varnost cestnega prometa, zato je pomembno, da vozniki vnaprej predvidijo dejavnike, ki povečujejo tveganje, ter se nanje pravočasno in pravilno odzovejo, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP).

Prilagodite varnostno razdaljo in hitrost

Če je na vozišču sneg ali snežna brozga, je treba prilagoditi varnostno razdaljo in hitrost, poskrbeti moramo, da čim manj prestavljamo prestave in da vozimo z nižjimi vrtljaji motorja, se izogibamo sunkovitim premikom in naglim spremembam hitrosti. V primeru nižjih temperatur okoli ledišča lahko namreč na mostovih in viaduktih ter drugih izpostavljenih legah pričakujemo poledico.

Če ni nujno, se v hudih zimskih razmerah raje ne podamo v promet. V kolikor pa nas takšne razmere ujamejo na cesti, ravnamo defenzivno, prilagodimo hitrost in varnostno razdaljo razmeram, poskrbimo za ustrezno vidljivost in se izogibamo sunkovitim premikom z vozilom.

Pred odhodom od doma vedno še dodatno preverimo tehnično ustreznost vozila.

Zimske pnevmatike

Zimske pnevmatike najbolj pripomorejo k varnosti in tehnični brezhibnosti vozila, saj zagotavljajo boljši oprijem na cestišču, boljšo vodljivost vozila ter krajšo zavorno pot.

Očiščeno vozilo

V primeru snega vozilo dobro očistimo. Čiščenje najlažje izvedemo z omelom ali metlico za sneg, priporočljivo je imeti tudi sredstvo proti odmrzovanju oziroma strgalo za led za lažjo odstranitev ledu z vetrobranskega stekla.

Hladilna tekočina in prezračevalni sistem

Akumulator mora delovati brezhibno, saj je ob zagonih pri nižjih temperaturah bolj obremenjen. V motorju mora biti tudi ustrezna hladilna tekočina, dobro pa mora delovati tudi prezračevalni sistem, ki omogoča, da se led na steklih ustrezno in pravočasno odtali.

Svetlobna oprema

Glavni žarometi in svetlobna oprema za osvetljevanje vozila morajo biti tehnično ustrezni, saj se v zimskem času večji del dneva vozimo v mraku, ob zmanjšani vidljivosti ali megli.

Zimska tekočina

Zimska tekočina zagotavlja boljšo vidljivost, vendar mora biti ustrezna, tako da ne zmrzne tudi pri nižjih temperaturah, saj bi bilo v nasprotnem primeru onemogočeno čiščenje vetrobranskega stekla.