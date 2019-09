Neupoštevanje popolne zapore: vozili čez gradbišče, po travniku, med delovnimi stroji

Kljub temu, da je v novem krožišču na Primskovem v Kranju minuli konec tedna veljala popolna zapora prometa – kar je bilo tudi jasno označeno, saj so potekala zaključna dela, pa očitno tega številni vozniki niso upoštevali. Bralec nas je namreč opozoril, da so nekateri nespametni vozniki "rinili v rondo, ki je bil še v teku asfaltiranja". Ker je bilo takšnih voznikov več, je njihove prekrške posnel eden od delavcev – ki je sicer imel dovoljenje za snemanje asfaltiranja. Številni, tudi tovornjakarji, so zapeljali tik do delovnih strojev in nato tam obračali, vozili vzvratno, spet drugi so zapeljali mimo gradbišča, kar po travi.

Namesto da bi se posvetili svojemu delu, so tako delavci morali preusmerjati in opozarjati voznike. Na posnetku lahko vidimo tudi voznico, ki je pridrvela iz smeri Šenčur in se ni zmenila za delovne stroje na cesti. Le malo je manjkalo, da bi vanjo trčil valjar, ki se je takrat premikal po cesti. Voznica, ki ni upoštevala popolne zapore ceste in je s tem kršila cestno-prometne predpise, se je izgovarjala, da se ji mudi v zdravstveni dom: "Moram nujno v zdravstveni dom, padel mi bo v anafilaktičen šok."