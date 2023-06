Vozniki skirojev, pozor! Parkirali jih boste lahko le na označenih mestih

Kot je Janković pojasnil že maja, želijo s tem preprečiti, da bi skiroji ležali po tleh, prav tako z novo ureditvijo ne bodo zasedali stojal za kolesa. Po ureditvi lokacij bodo uporabnike skirojev nekaj dni opozarjali, nato pa bodo mestni redarji skiroje, ki bodo parkirani drugje, odpeljali. "Voka Snaga ima nalogo, da vsak skiro, ki bo zunaj teh območij, naloži in odpelje," je povedal takrat in dodal, da bodo prostori brezplačni, kot so tudi brezplačna stojala za parkiranje koles.

Takrat je pojasnil tudi, da so skiroji pod pogojem, da je hitrost omejena, primerni za vožnjo v peš coni. "Bolt je to uredil tako, da čim pridejo v območje peš cone, se hitrost avtomatično zmanjša," je pojasnil, a pripomnil, da zadeve za zasebne lastnike električnih skirojev še ne znajo urediti.

"Naša želja je, da uporabniki skirojev hitrost prilagodijo na peš cono. Prednost imajo absolutno pešci," pravi.