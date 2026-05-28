Vozniki sporočajo: Podaljšajte ali pa pocenite vinjete

Junija bo potekla veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, sporočajo z Darsa. Voznike zato pozivajo, naj preverijo do kdaj jim veljajo, globa za vožnjo brez nje, je 300 evrov. Zdaj bodo pretekle vinjete, ki so jih vozniki kupili konec leta in jih je vlada v odhajanju z interventnim zakonom zaradi številnih del na avtocestah in zastojev podaljšala za štiri mesece. A še slabše je letos, pravijo vozniki. Stojimo, to je parkirišče, ne avtocesta. Kaj sporočajo bodočim odločevalcem glede vinjet?