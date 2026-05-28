Slovenija

Vozniki sporočajo: Podaljšajte ali pa pocenite vinjete

Ljubljana, 28. 05. 2026 19.54 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Tanja Volmut
Gneča na avtocesti

Junija bo potekla veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, sporočajo z Darsa. Voznike zato pozivajo, naj preverijo do kdaj jim veljajo, globa za vožnjo brez nje, je 300 evrov. Zdaj bodo pretekle vinjete, ki so jih vozniki kupili konec leta in jih je vlada v odhajanju z interventnim zakonom zaradi številnih del na avtocestah in zastojev podaljšala za štiri mesece. A še slabše je letos, pravijo vozniki. Stojimo, to je parkirišče, ne avtocesta. Kaj sporočajo bodočim odločevalcem glede vinjet?

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SEHE
28. 05. 2026 20.37
Zdaj bo Ribič odletel in bo taoj bolje.
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
28. 05. 2026 20.29
Nazaj uvedite plačevanje kot ga imajo na Hrvaškem in Italiji in nekoč v Sloveniji...potem se bo šele nekaterim dogajalo!!!Lahko se pa vozite tudi po lokalnih cestah, če vam je 117.50 preveč za avtocesto! To podaljšanje vinjete za 4 mesece je bil samo predvolilni bonbonček!!!
Odgovori
+2
2 0
Oblastljudstvu
28. 05. 2026 20.25
Menda je dal zivinozdravnik Sajovic aka nepremicninar 300mio v stroske Nato za ceste.. ampak je bolj malo narejenega #kradejo
Odgovori
0 0
Oblastljudstvu
28. 05. 2026 20.23
Bojkotirati nakup vinjete. Vozimo se vsi brez
Odgovori
+2
2 0
štajerc65
28. 05. 2026 20.22
Po teh gradbiščih bi se morali voziti zastonj. Pika, dokončna pika. Pa ne dam vam evra za vinjeto.
Odgovori
+1
1 0
Peni Stojanović
28. 05. 2026 20.07
uvozi in izvozi iz ac so katastrofalni, crte zbrisane komot kdo zaide na nasprotno stran ac, tudi vmesnih kolickov ni namescenih samo cakam kdaj bo spet karambol
Odgovori
+0
1 1
torks11
28. 05. 2026 20.06
Dopust in nedeljska potepanja smo prilagodili da se izogibamo SLO avtocest. Za na morje pa so CRO ceste normalno prevozne.
Odgovori
+4
4 0
acerfly
28. 05. 2026 20.03
Držite se doma
Odgovori
+4
4 0
