Vozniki tokrat zgledno ustvarili reševalni pas

Zavod Reševalni pas je na družbenem omrežju delil posnetek gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Tepanje, ki so se na mesto današnje tragične nesreče odpravili v smeri Maribora.

Cisterna, polna goriva, ob trku eksplodirala, na kraju umrla ena oseba

"Ob tragediji na štajerski avtocesti ste voznice in vozniki izjemno pripomogli, da so gasilci in ostale službe lahko rešili življenja poškodovanih, katerim se je še dalo pomagati," so zapisali.

Ob tem so ponovno opozorili na nevarnost izstopanja iz vozila in sprehajanja po reševalnem pasu, še posebej v relativni bližini gorečih vozil.

Na Zavodu sicer ugotavljajo, da smo slovenski vozniki v zadnjih letih veliko bolj vzorni kot nekoč.

Pred 12 leti je moral gasilec preteči kar 20-minutno razdaljo, ki bi jo z avtom naredil v treh minutah, in prav zato je reševalni pas tako pomemben, saj za varnost v prometu največ naredimo udeleženci sami.