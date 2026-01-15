Naslovnica
Slovenija

Vozniki tokrat zgledno ustvarili reševalni pas

Slovenska Bistrica, 15. 01. 2026 14.54 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Reševalni pas

Ob tragični nesreči na štajerski avtocesti so v Zavodu Reševalni pas izpostavili, da so vozniki tokrat zgledno sprostili pot reševalcem in gasilcem, ki so hiteli na kraj. Kljub zastoju, ki je nastal kmalu po nesreči, so bili najbližji gasilci na mestu nesreče v treh oz. štirih minutah.

Zavod Reševalni pas je na družbenem omrežju delil posnetek gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Tepanje, ki so se na mesto današnje tragične nesreče odpravili v smeri Maribora.

Preberi še Cisterna, polna goriva, ob trku eksplodirala, na kraju umrla ena oseba

"Ob tragediji na štajerski avtocesti ste voznice in vozniki izjemno pripomogli, da so gasilci in ostale službe lahko rešili življenja poškodovanih, katerim se je še dalo pomagati," so zapisali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem so ponovno opozorili na nevarnost izstopanja iz vozila in sprehajanja po reševalnem pasu, še posebej v relativni bližini gorečih vozil.

Na Zavodu sicer ugotavljajo, da smo slovenski vozniki v zadnjih letih veliko bolj vzorni kot nekoč.

Pred 12 leti je moral gasilec preteči kar 20-minutno razdaljo, ki bi jo z avtom naredil v treh minutah, in prav zato je reševalni pas tako pomemben, saj za varnost v prometu največ naredimo udeleženci sami.

prometna nesreča reševalni pas štajerska avtocesta

