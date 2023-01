Vozniki tovornjakov ignorirali omejitve, policisti pisali globe

Med vikendom je močna burja na Severnem Primorskem presenetila marsikaterega voznika. Zaradi vremenskih razmer so tako na hitri cesti H4 med Nanosom in Selom, pa tudi na regionalnih cestah Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava v Vipavski dolini uvedli omejitev prometa.

Policisti PPP Nova Gorica so zaradi neupoštevanja zapore ceste oz. prepovedi vožnje v času močne burje (kršitev določil 28.a člena Zakona o pravilih cestnega prometa) v soboto, 21. januarja, ukrepali zoper pet voznikov tovornih vozil, ki so jim izdali plačilni nalog. Prav tako so policisti uvedli prekrškovni postopek zoper pet pravnih oseb (gospodarske družbe). Včeraj, 22. januarja, pa so prometni policisti na omenjenih cestah zaradi neupoštevanja zapore ceste oz. prepovedi vožnje v času močne burje ukrepali zoper 21 voznikov tovornih vozil, prav tako so uvedli prekrškovni postopek zoper 17 pravnih oseb (gospodarske družbe), zoper dva voznika pa uvedli hitri postopek z odločbo.

Predpisana globa skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa (vremenske razmere, 28.a člen ZPrCP) zaradi neupoštevanja zapore posamezne ceste je 200 evrov za voznika tovornjaka in 1000 evrov za pravno osebo.