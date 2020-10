Vozniki tovornjakov in avtobusov utrujeni, prehitri in nepripeti

Kot so zapisali na spletni strani Policije, so v enem tednu preverili 359 voznikov avtobusov in ugotovili 18 kršitev cestnoprometnih predpisov, in 5.027 voznikov tovornih vozil, pri katerih so ugotovili 803 kršitve.

Nasveti voznikom tovornih vozil in avtobusov

Ob tej priložnosti policija vse voznike tovornih vozil in avtobusov opozarja, naj upoštevajo prometna pravila in omejitve hitrosti. Za volan nikar ne sedajte, če ste uživali alkoholne pijače. Med vožnjo obdržite svojo pozornost na cesti (ne uporabljajte mobilnega telefona) in ustrezno varnostno razdaljo. Računajte, da mora biti pri težjih tovornih vozilih zaradi daljše zavorne poti tudi varnostna razdalja daljša, svetujejo.

Upoštevajte predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, in to ne le zaradi visokih kazni, ampak predvsem zaradi svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Utrujenost voznika je namreč pomemben dejavnik tveganja – po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 botruje približno 20 odstotkom nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Pomembno je, da vozite spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju, saj lahko zmanjšana pozornost za volanom večdesettonskega vozila pripelje do hude prometne nesreče. Zato primerno ukrepajte že ob prvih znakih zaspanosti: varno ustavite vozilo, privoščite si krajši spanec (15–20 minut), nato popijte kavo in šele zatem nadaljujte vožnjo, poudarjajo.