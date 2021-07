Gneča na mejnih prehodih, na podravski avtocesti večkilometrski zastoj

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je kolona vozil dolga 10 kilometrov. Predor v tej smeri zaradi varnosti potnikov občasno zapirajo, poroča Prometno-informacijski center. Večkilometrski zastoj je tudi na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji.

Na mejnim prehodih s Hrvaško so dolge čakalne dobe. Na Gruškovju, Jelšanah in Dobovcu vozniki za izstop iz Slovenije čakajo več kot dve uri. Na Dragonji je čakalna doba za izstop ena do dve uri, na Sečovljah pa do ene ure. Na Obrežju vozniki za vstop na Hrvaško čakajo do ene ure, na Starodu pa do ene ure in pol.

Daljše čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Sočerga, Petrina, Vinica, Žuniči, Metlika, Slovenska vas, Rogatec, Zgornji Leskovec, Zavrč in Petišovci.