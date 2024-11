Voznikom avtobusa začasno odvzeli vozniška dovoljenja in jih 'prisilili' v počitek

Kot so pojasnili na Fursu, vozniki tovornih vozil nemalokrat presegajo dovoljene hitrosti vožnje, med vožnjo pa uporabljajo naprave in opremo, ki zmanjšujejo njihovo slušno ali vidno zaznavanje. Dan, preden je postala na cestah obvezna zimska oprema, so bile na nekaterih polpriklopnih vozilih nameščene celo poškodovane in izrabljene pnevmatike.

Nadzor, pri katerem je sodelovalo 21 policistov in 14 inšpektorjev, je potekal na avtocestnem počivališču Povir. Največ ugotovljenih kršitev je bilo povezanih s prekoračenim časom vožnje, neustreznimi počitki in pogosto tudi nepravilno uporabo tahografa. Nekaj je bilo tudi preobremenjenih vozil.

Nadzor na avtobusih, ki vozijo na mednarodnih linijah, pa je razkril manipulacije s sestavo voznikov in njihovimi obremenitvami. Na enem izmed kontroliranih avtobusov so policisti vsem trem voznikom začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jih posredno prisilili, da si odpočijejo pred nadaljevanjem vožnje.

Poostreni nadzor je potekal v okviru evropsko usklajenega nadzora, ki v tem tednu, med 11. in 17. novembrom, poteka v vseh evropskih državah, koordinira pa ga Evropsko združenje prometnih policij Roadpol.

V Sloveniji so ga izvajali policisti ter inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo, Inšpektorata RS za delo in Finančne uprave RS. Kot opazovalci so sodelovali tudi hrvaški in italijanski policisti, predstavnika italijanskega in hrvaškega ministrstva za infrastrukturo ter predstavnica Evropskega organa dela. Njihove aktivnosti so bile usmerjene v nadzor spoštovanja določb socialne zakonodaje, nadzor tehnične brezhibnosti vozil in nadzor mednarodnih prevozov potnikov v cestnem potniškem prometu. Prav tako so preverjali pogoje v zvezi z zaposlovanjem in t. i. napotitvami voznikov v sektorju.

Robert Vehovec iz sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi je v sporočilu za javnost pojasnil, da po število tovornih vozil na avtocestnem omrežju vseskozi od epidemije covida-19 narašča. "Z našimi aktivnostmi želimo vplivati na izboljšanje varnosti cestnega prometa, saj so posledice prometnih nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila, pogosto zelo hude," je dejal.