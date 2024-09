Voznikom, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu, 500 evrov kazni

Predlog novele prav tako zahteva strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu ter se priključijo tem vozilom ali jih prehitijo. Za obe navedeni kršitvi osnutek novele zakona predlaga višjo globo, in sicer v višini 500 evrov, in stransko sankcijo treh kazenskih točk.

Za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo po vzpostavljenem reševalnem pasu, je sedaj predvidena globa v višini 200 evrov, za priključitev vozilu s prednostjo, vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali za prehitevanje teh vozil pa globa v višini 300 evrov.