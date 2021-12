Voznikom na voljo prve elektronske vinjete, cene ostajajo nespremenjene

Obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke bo sicer veljavna do vključno 31. januarja 2022, prav tako se bo do tega datuma še naprej uporabljalo tedenske in mesečne vinjete v obliki nalepk. Pričakovati je, da večina voznikov, ki imajo letno vinjeto z letnico 2021, tako nove ne bo kupila pred njenim iztekom. S 1. februarjem pa se bodo nalepke povsem poslovile, saj bo tudi tedensko in mesečno uporabo cestninskih cest mogoče plačati le z elektronsko vinjeto.

Čeprav so se pojavljala ugibanja, da bodo elektronske vinjete cenejše, se cene ne bodo spreminjale. Po ministrovih pojasnilih namreč Dars načrtuje več investicij, za katere pa potrebuje tudi prihodke. Med projekti je izpostavil predvsem tretjo razvojno os. V kolikor bi se po Vrtovčevih izkazalo, da je potrebna nižja cena e-vinjet, pa bi lahko na ministrstvu v prihodnje to tudi predlagali. A kot je dodal, tega zaenkrat ni na vidiku.

"Jaz sem zelo vesel. Digitalizacija je prihodnost, Slovenci si jo zaslužimo in imamo dobre možnosti, da smo na tem področju najuspešnejši," je ob nakupu e-vinjete dejal Vrtovec. Po njegovi oceni nov sistem ljudem omogoča lažji dostop in nakup. "Sam postopek ni zapleten, tisti, ki niso vešči upravljanja z računalnikom, pa bodo e-vinjete še vedno lahko kupili na običajnih prodajnih mestih," je dejal minister.

Vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto

Enako kot doslej bodo tako tudi elektronske vinjete omogočale uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem obdobju: za osebna in kombinirana vozila bo to leto, mesec ali teden, za motorna kolesa pa leto, pol leta ali teden. Novost bo, da letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bodo vozniki določili ob nakupu. Primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. aprila 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023. Vse vrste e-vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti.

Elektronska vinjeta bo vezana na registrsko številko vozila, novost pa bo tudi ta, da bodo vozniki ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa). Če bodo vozilo prodali, bodo do vračila sorazmernega deleža vrednosti e-vinjete upravičeni le, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko.

Registrske številke vozil bodo nadzirale kamere, nameščene na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Ko bo sistem preveril vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled. Če bo zaznana neskladnost cestninjenja, se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne elektronske vinjete pomeni kršitev zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa v višini 300 evrov.