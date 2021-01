Vozniška dovoljenja podaljšana, a pozor, ne za vse

Do 28. februarja se namreč podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja letos, a pozor, to velja le za tiste voznike, ki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti – tukaj gre za program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Tudi za veljavnost o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja podaljša veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra do vključno 15. januarja in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje, gre za redna usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij.

Če pogledamo še teoretični del vozniškega izpita, ki se prav tako podaljša do 28. februarja, a spet velja, da le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 15. januarja ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti, to je praktičnega dela vozniškega izpita.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil pa bo začel veljati 9. januarja in velja sedem dni.